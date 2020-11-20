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【WFH重臨?】政府提醒部門彈性處理員工上班安排 業界:政府帶頭商企才跟隨

業界頭條 17:06 2020/11/20

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本地疫情再有反彈趨勢，今日（20 日）食物及衛生局局長陳肇始開記招表示，本港再多 26 宗新冠肺炎確診個案，另有 40 多單初步確診。香港公務員事務局今日下午就發通告，提醒部門彈性處理員工上班安排。通告原文如下:
       
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　公務員事務局發言人今日（十一月二十日）表示，基於最新疫情發展，公務員事務局今日提醒各政策局和部門在維持公共服務的前提下，盡量彈性處理員工的上班安排。

　　發言人表示，政府致力在疫情下保障僱員的健康和安全，日前曾向政策局和部門發出電郵，提醒同事要繼續保持警覺性，做好各種防感染和社交距離措施，並且覆檢已經制定的預案，應對一旦辦公地點出現確診或初步確診個案，或密切接觸者的情況。

　　發言人說，公務員事務局今日再次向政策局和部門發出指引，提醒他們在維持公共服務的前提下，可以考慮採取彈性措施減少辦公地點同一時間員工的數目。局方並提供一些例子供部門參考，例如：

（一）部門可將員工分成兩組，交替在家工作，確保即使個別員工不幸受到感染，亦不會令運作停頓。

（二）在運作許可的情況下，部門可以擴大彈性上班和午膳時間的幅度，讓員工可以避開繁忙時間上、下班和用膳。

（三）部門可按個別情況，容許個別員工在家工作，例如懷孕員工、患有嚴重長期病患員工，或能夠在家履行職務的員工。
 

不過暫時香港政府仍未宣布公務員全面在家工作安排。有業界人士表示，在家工作安排需要政府先實行才對香港中小企有帶頭作用，所以政府一日未實行公務員全面在家工作安排，相信會安排員工在家工作的企業不多。

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撰文 : 張文啟

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