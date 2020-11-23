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【聖誕節市道】手工蛋糕店推Hamper迎聖誕　店主﹕企業定單減少但整體撐得住

商管策略 16:45 2020/11/23

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還有 1 個多月便是聖誕節，但今年聖誕恐怕要在疫情下渡過。至於每年視聖誕節為「黃金檔期」的本地商家，亦提早推出優惠吸引客人。有手工蛋糕店推出應節禮物套裝及禮物籃（hamper） 應市，店主指今年聖誕氣氛確實不如往年，預計企業客戶定單會減少，但整體來說總算過得去、捱得住。

手作蛋糕店 Phoenix Sweets 創辦人許鳳君（Phoenix）表示，除了如常推出蛋糕、曲奇，今年亦會推出多款聖誕禮盒和禮物籃，且產品會有獨立包裝。她預計，今年市道比去年「爭啲」，企業客戶可能會因為疫情而減少送禮開支，但她認為顧客「點都會買啲野氹下自己」。Phoenix 透露，去年未到聖誕節訂單已經爆滿，但今年仍繼續接收定單。

預備開 Party 到會服務需求增 餐廳增聘兼職疫市迎聖誕見下頁

Phoenix Sweets創辦人許鳳君（Phoenix）

咖啡店趁平租港島開舖 店主：防疫措施愈嚴客人愈有信心光顧見下頁

零售市道方面，雖然本地新冠肺炎疫情持續，但龍頭商場仍繼續辦活動盡力維持場面氣氛, 順道帶動生意。海港城今年斥資約 7 位數字設立聖誕裝置及活動，並推出優惠券，可在商場內 350 個商戶使用。

今年海港城的戶外聖誕裝置及人流安排將作出多項應對，場內整個聖誕裝置會以欣賞及拍照為主，減少市民觸碰裝置的機會。海港城亦會跟從政府防疫指引，在海運大廈正門及海運觀點的裝置噴上光觸媒及會定時消毒，以保持清潔衛生。

香港市集疫情回歸 咖啡店盼加強合作「造大個市」見下頁

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Photo：海港城、何志衡

撰文 : 廖淑瑩

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