【疫市營商】求職平台善用雲端運算　加速疫情下前線職位空缺配對

新冠肺炎改變了生活日常，但社會上經濟活動其實依然持續。新興的求職平台亦善用雲端運算擴展業務，讓更多前線空缺快速配對。

Moovup 技術長曾昭傑表示，該平台目前手機下載量為達 40 萬，每月平均活躍求職者達 8 萬。他指出，新冠肺炎在疫情發展至 4 月時候，零售業與飲食業張貼空缺數目曾急跌達 89% 與 83%，其後不同行業的反彈速度各有不同。

雲端科技推動新興行業開網店【見下頁】

▲ Moovup 技術長曾昭傑

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曾昭傑透露，特別在 2 月開始求職者數目增加 3 倍，系統流量更上升超過 4.5 倍，當時 Moovup 除了需應付突發流量，系統監測與除錯之外，更要考慮推出新服務的需要。他指出，該公司採用 Amazon ECS 以自動增加容器（Container）數目，同時以 RDS 提升數據庫讀寫容量與表現，以回應在短時間內急增的要求。

2017 年開業時已經採用 AWS，Moovup 亦一直以 Cloudwatch 解決日誌數據分析問題，特別是 4 至 6 月時新冠肺炎疫情與失業率上升之時，當時平台面對最大求職者湧入與帶動相關的數據流量，但強調系統當時面對的壓大並非爆炸式上升，如果在 1 秒間有過百萬的用戶要求湧入，反而有機會屬黑客入侵的事故，因此整體上服務屬於管理可控水平。

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