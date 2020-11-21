【疫市營商】集中處理分析數據　建造業培訓科技及人才轉型

建造業由 BIM（建築資訊模型）開始，到展開物聯網、傳感器應用探索。建造業創新及科技應用中心董事會主席蔡宏興表示，行業近年重視科技及人才，亦理解到多種科技結合會幫助工程發展及提升工地安全。

蔡宏興出席香港科技園公司及建造業議會合辦的 SciTech Challenge 2020 活動時表示，建造業面對的挑戰是工作人員平均年齡 55 歲，要吸引年輕人入行便需改善工作環境，引進科技是方法之一，行內亦需要建立 Common Data Environment ，令傳感器等科技系統的數據得以集中處理及分析，才可發揮最大作用。

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▲ SciTech Challenge 2020 公開組冠軍由科技園公司培育的 Node THL 團隊奪得。

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香港科技園公司人工智能、機械人技術平台及精密工程總監霍露明指出，會鼓勵針對個別行業科技創新，特區政府近年推出建造業創新及科技基金，助初創企業更投入發展該行業應用。不過，研發者亦需要跟業界溝通才可了解行業需要，而 SciTech Challenge 2020 正可發揮此效果，尤其可讓參加者參觀工地這種平常較難進入的地點，了解建造界實際運作。

至於 SciTech Challenge 2020 比賽，公開組冠軍由科技園公司培育的 Node THL 以主動降噪傳感器技術奪得，該公司技術可用簡單設備加上軟件技術，把工地噪音減低 75％ 至 85％，降噪後環境聲更可附合法規標準，甚至可讓工作於禁止噪音工程的日子進行。

▲ SciTech Challenge 2020 學生組冠軍則由 HeightSecure Technologies 團隊奪得。

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學生組冠軍則由 HeightSecure Technologies 憑可偵測竹棚架微震動的傳感器技術奪得，該技術可偵測竹棚架的震動，防只因為竹棚結構出現問題而發生意外。

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Photo：Oregon DoT