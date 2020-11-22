創業奇情之「Out Of The Box」

城中著名營銷導師 Brandon 在網上視像課堂上大聲疾呼：「Think out of the box！」鼓勵學員要跳出固有思維模式，以新的眼光看待問題；他指出有時不應按套路出牌，便能殺對手一個措手不及；又或者另闢蹊徑，把對手轉化成為自己的客戶，他的課堂吸引近百學員報名參加。

課堂畫面其後出現了一幅遙控器圖片，Brandon 問道：「如果你拿着這個産品去銷售，可以怎樣突圍而出？」學員議論紛紛，有的說可從產品設計方面入手，也有提出標榜其萬用功能，唯獨 Jeremy 獨排眾議：「可以往高一層次看，我會找融資創造電視及家庭電器品牌。」眾人拍掌叫好，而這正是 Brandon 準備要說出的真實例子。

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話說當年有位創業家 Paul 籌集了數萬元資金，生產市場熱切需求的遙控器，主要銷售對象為各大牌子的電視機及音響器材；可惜市場競爭激烈，對手又不斷推出新的品種的萬用遙控器等，令他的資金很快便虧蝕掉。但 Paul 並無氣餒，並以客戶未來的定單拿到了一點融資，然後預備好物料及零件搭建電視機生產綫；幸運地他把這個生產夢賣給客戶，成功擴大了融資及生產規模。

機會總是留給有準備的人，適逢香港某電視機品牌生產商股東內訌，公司無法經營下去；Paul 遂以高薪及股份制度成功招聘數十位高端技術人員加盟，研發出市場領先的彩色電視機。他首先推銷給各大樓盤安裝，然後再把彩色電視機夢，透過各省市政府補貼賣給農民。Paul 一步一步的向上爬，公司更成功於香港股票市場上市；他由一個遙控器進身全國富豪之列。

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「Think Big and Aim High！」在銷售課堂上 Brandon 繼續大吹大擂，眾學員聽得入神，忽然 Jeremy 開咪並發問這位營銷導師：「我的口罩生意正面臨生死存亡，怎樣 Think Big？點為之 Out of the Box？」殊不知 Brandon 把這個問題反問了其他學員；眾人又開始議論紛紛，有的話在圖案設計上下工夫，又有話加強產品舒適度，更有說要開設門市。

「可以往高一層次看，把業務由 B2C 改為 B2B2C，同時把對手變為自己客戶。」全場屏息靜氣，究竟方法是怎麼樣？Brandon 繼續說：「馬上舉辦一個全港口罩巡禮及頒獎典禮。」他指此舉可吸納最優質的口罩作銷售，同時搶佔香港口罩頒獎禮的頭啖湯。Jeremy 率先拍掌叫好，繼而全場掌聲雷動。Brandon 帶頭說他願意作為此計劃的牽頭人，相信利潤非常豐厚，馬上更有十多位學員報名參加。

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「姐夫，你的銷售技巧簡直出神入化！」Jeremy 誇贊 Brandon，而他亦回應道：「沒有你的配合又很難成事。」兩人哈哈大笑，但他們卻沒有察覺，課堂後網上視像的咪高峰仍未關掉。數日後，新聞刊登了：警方拘捕兩名男子涉嫌網上詐騙行為。

網民在此新聞上留言：「網上學習原來危機四伏。」最特別的留言是當日的一位學員，他指出 Brandon 和 Jeremy 的資料蒐集出了根本問題，他們引用的例子也不理想，皆因 Paul 最後的下場是詐騙上市公司罪成，鋃鐺入獄！

有網民也留下最諷刺的一句：「Out of the box but inside the jail。」

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