創業奇情之「Out Of The Box」

城中著名營銷導師 Brandon 在網上視像課堂上大聲疾呼:「Think out of the box!」鼓勵學員要跳出固有思維模式,以新的眼光看待問題;他指出有時不應按套路出牌,便能殺對手一個措手不及;又或者另闢蹊徑,把對手轉化成為自己的客戶,他的課堂吸引近百學員報名參加。

課堂畫面其後出現了一幅遙控器圖片,Brandon 問道:「如果你拿着這個産品去銷售,可以怎樣突圍而出?」學員議論紛紛,有的說可從產品設計方面入手,也有提出標榜其萬用功能,唯獨 Jeremy 獨排眾議:「可以往高一層次看,我會找融資創造電視及家庭電器品牌。」眾人拍掌叫好,而這正是 Brandon 準備要說出的真實例子。

話說當年有位創業家 Paul 籌集了數萬元資金,生產市場熱切需求的遙控器,主要銷售對象為各大牌子的電視機及音響器材;可惜市場競爭激烈,對手又不斷推出新的品種的萬用遙控器等,令他的資金很快便虧蝕掉。但 Paul 並無氣餒,並以客戶未來的定單拿到了一點融資,然後預備好物料及零件搭建電視機生產綫;幸運地他把這個生產夢賣給客戶,成功擴大了融資及生產規模。

機會總是留給有準備的人,適逢香港某電視機品牌生產商股東內訌,公司無法經營下去;Paul 遂以高薪及股份制度成功招聘數十位高端技術人員加盟,研發出市場領先的彩色電視機。他首先推銷給各大樓盤安裝,然後再把彩色電視機夢,透過各省市政府補貼賣給農民。Paul 一步一步的向上爬,公司更成功於香港股票市場上市;他由一個遙控器進身全國富豪之列。

「Think Big and Aim High!」在銷售課堂上 Brandon 繼續大吹大擂,眾學員聽得入神,忽然 Jeremy 開咪並發問這位營銷導師:「我的口罩生意正面臨生死存亡,怎樣 Think Big?點為之 Out of the Box?」殊不知 Brandon 把這個問題反問了其他學員;眾人又開始議論紛紛,有的話在圖案設計上下工夫,又有話加強產品舒適度,更有說要開設門市。

「可以往高一層次看,把業務由 B2C 改為 B2B2C,同時把對手變為自己客戶。」全場屏息靜氣,究竟方法是怎麼樣?Brandon 繼續說:「馬上舉辦一個全港口罩巡禮及頒獎典禮。」他指此舉可吸納最優質的口罩作銷售,同時搶佔香港口罩頒獎禮的頭啖湯。Jeremy 率先拍掌叫好,繼而全場掌聲雷動。Brandon 帶頭說他願意作為此計劃的牽頭人,相信利潤非常豐厚,馬上更有十多位學員報名參加。

「姐夫,你的銷售技巧簡直出神入化!」Jeremy 誇贊 Brandon,而他亦回應道:「沒有你的配合又很難成事。」兩人哈哈大笑,但他們卻沒有察覺,課堂後網上視像的咪高峰仍未關掉。數日後,新聞刊登了:警方拘捕兩名男子涉嫌網上詐騙行為。

網民在此新聞上留言:「網上學習原來危機四伏。」最特別的留言是當日的一位學員,他指出 Brandon 和 Jeremy 的資料蒐集出了根本問題,他們引用的例子也不理想,皆因 Paul 最後的下場是詐騙上市公司罪成,鋃鐺入獄!

有網民也留下最諷刺的一句:「Out of the box but inside the jail。」

以上內容純屬作者個人意見,並不代表本網立場。

