【YouTuber末路？】過萬虛擬偶像搶真人商機　日本 VTuber 年賺過 700 萬！

以 CG（電腦動畫）製作的虛擬人物 YouTuber 比真人主播更受觀迎更吸錢？虛擬YouTuber（VTuber）熱潮正在席捲全球，而日本的 VTuber 市場規模更不斷擴大。目前世界前 3 大 VTuber 全是來自日本，當中有 2 名 VTuber 更獲得超過 1 億日圓的贊助（約港幣 741 萬元），有些 VTuber 甚至跟企業合作，進軍海外市場，VTuber 逐漸成為新興娛樂事業。

為甚麼 VTuber 大受商家青睞？因為「人多勢眾」。VTuber 2016 年開始在日本出現，數量由 2018 年初的僅 1,000 人，急升至目前的 13,000 人，愈來愈蓬勃，但競爭也愈來愈激烈。

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▲ 桐生可可（桐生ココ），累計獲得1.2924億日圓的贊助

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日本最受具人氣的 VTuber 、A.I.Channel 頻道的絆愛（キズナアイ）訂閱人數高達 286 萬人，第 10 的赤井心（赤井はあと） 也有 73 萬人訂閱，雖比日本真人 YouYuber 的 fans 數還有段距離（絆愛訂閱數在日本 YouTube 頻道排第 50），但因屬卡通虛構人物可塑性高兼形象可愛，仍可吸引網民以至商家喜愛。

至於全球獲得贊助費最高的 VTuber 分別是桐生可可（桐生ココ），累計獲得 1.2924 億日圓，再來是潤羽露西婭（潤羽るしあ）為 1.2438 億日圓，第 3 名為兔田佩克拉（兎田ぺこら）為 9,883 萬日圓。VTuber 直播內容主要以唱歌、玩遊戲或閒聊，其最主要收入來源是粉絲的贊助，粉絲可以透過 YouTube 內的「捐款」功能讓自己的留言更顯眼，而 VTuber 也很容易實現商品化，與動漫產業相似。

企業看準商機 風險比真人演員、偶像少

VTuber 也令大企業看到當中的商機，日本大型綜合企業「伊藤忠商事」在今年 4 月對 VTube 事務所 Ichikara 進行投資。企業負責人認為，該業務前景良好，而且與真人演員、偶像不同，捲入醜聞的風險很小。至於日本食品廠商日清在 10 月時也與 Hololive 旗下 3 名 VTuber 合作，推廣旗下的新產品，還有試吃影片。日清透露，是次合作更推出 VTube CD 等的套裝組合，推出初期已售出 5,000 個。

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▲ 日清在10月時也與Hololive旗下3名VTuber合作，推廣旗下新產品

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以福岡為主場的日本職業棒球隊「Softbank鷹」近日發表跟兩位 VTuber「鷹觀音海」與「有鷹 ひな（Hina）」簽約，是日職棒中首個僱用 VTuber 的球隊，目的自然是吸引更多 fans。

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Photo：currymeshi、日清食品グループ公式チャンネル、Coco Ch. 桐生ココ