國泰裁員的啟示：打工仔・企業轉型要及時

全球新冠肺炎疫情反反覆覆已大半年，似乎未有減緩的跡象，目前歐美疫情仍然嚴峻，亞洲的情況看來好一點。冬季將至，香港預期會出現第四波疫情爆發，惟市民及政府都已「抗疫疲勞」，疫情在佳節前後可能又會再度爆發，隨着外地不斷發現新冠肺炎病毒開始變種，本地如果再爆發的話後果可能不堪設想，所以大家還是要提高警覺，做足清潔和防疫措施。

受新冠肺炎疫情打擊最嚴重的航空及旅遊業，出現裁員潮，國泰自申領第一筆「保就業」基金後，就沒有再申請第二期「保就業」基金，最終大幅裁員近 6,000 人；裁員亦影響東涌附近的租金，很多機組人員為了方便上班都居住在機場附近，一旦這些機組人員被裁，很多單位要求業主退租或減租，導致租金下跌。

國泰裁員・港龍停運 人事顧問：航空業就業前景暗淡員工可轉職客服公關【見下頁】

一些跟航空業相關的公司，例如旅行社亦陸續出現裁員、減薪甚至結業，如骨牌般逐塊倒下。不過我相信這只是冰山一角，不少企業仍在新冠肺炎疫情中艱苦經營著，大家可沒有想過這個疫情居然拖延了大半年，若果企業在疫情初期沒有開始作好準備轉型的話，當彈盡糧絕時，可能仍然要面臨裁員或者結業收場。

然而，許多打工一族誤以為是次新冠肺炎疫情對自己並沒有太大影響，開始掉以輕心。其實疫情對整個經濟體系造成嚴重及長遠的影響，就算企業能夠成功轉型，轉型後也需要招聘新員工，相對一些傳統的工種就可能會造成影響，甚至也有需要裁走「過剩」的員工。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

機會總是留給有準備的人，員工應時刻自己增值、裝備技能，以便面對急速轉變的市場需求。

最近，有航空公司推出不出國的飛行體驗航班，聽來好像很無聊，雖然現時進出機場也有一定風險，但因為價格便宜也吸引了一班捧場客。當然這些收入對航空公司而言微不足道，但是在疫情中也需要創新思維，才能有機會走出目前的困局。

大家為這個「新常態」的未來，作好了準備嗎？

國泰裁5,300名本地員工是甚麼概念？等於過百SME結業或港視加TVB總僱員【見下頁】

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

Photo：Franz Jachim

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】