專家:第 4 波開始! 香港今日增 26 宗確診 初診超過 30 宗! 或需煞停如展覽等大型室內活動

本地疫情再有反彈趨勢，今日（20 日）食物及衛生局局長陳肇始開記招表示，本港再多 26 宗新冠肺炎確診個案，當中 21 宗屬於本地個案；而且更有超過 30 宗初步確診個案，當中包括有跳舞群組、Staycation 群組及的士司機的確診個案。陳肇始擔心疫情急促惡化，並為防範第 4 波疫情將會作出適當的防疫措施。陳肇始特別指出不少個案都涉及社交活動，特別是不戴口罩的活動，呼籲全港市民要立即減少不必要聚會，否則第 4 波疫情將一發不可收拾。

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此外陳肇始表示，政府關注上呼吸道感染爆發情況，因此由下星期一（23 日）起，小一至小三暫停面授課堂 14 天，由 11 月 23 日直至 12 月 6 日；而幼稚園已暫停面授課堂，亦將會延長至 12 月 6 日。

陳肇始續指，政府昨日已與酒店業界開會，商討限制酒店房間人數等，會盡快敲定細節。為遏止疫情傳播，正籌備三類人士需強制檢疫 陳肇始又提出三類率先要接受強制檢測的特定群組，包括：有病徵人士、安老院舍職員及的士司機。政府明白如基層市民確診，會影響生計，因此勞工及福利局會考慮為相關確診者提供一次性的津貼，詳情稍後公布。

對於現時感染的群組中，陳肇始特別擔心「跳舞群組」，因為跳舞人士眾多，而導師亦不只教導一間舞蹈室，亦會走訪其他地區的舞蹈室教班，怕有更大的傳播風險。因此，她再次呼籲如覺得自己有病徵，應盡快進行檢測。

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此外，政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日於電台節目表示，如本港單日確診個案持續呈雙位數，就代表第 4 波疫情開始，屆時需煞停如演唱會或展覽等大型室內活動。他推測，近期確診個案病毒株與尼泊爾輸入個案相似，可能有人探訪隔離檢疫的輸入個案患者後，再於社區播毒。被問到香港及新加坡建立的旅遊氣泡能否如期落實，他指當局應按早前擬定機制，如連續 7 天內的源頭不明個案平均超過 5 宗話，就要暫緩安排。

另外，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於電台節目稱，第 4 波疫情已經出現，建議政府收緊防疫措施。如達不到理想效果就要果斷再收緊措施，不能坐以待斃。他又提到如學校爆發上呼吸道感染個案持續上升，當局可能要考慮安排小學停課。就現時情況來看，他擔心疫情和上呼吸道感染夾擊會加重追蹤患者工作的難度，希望政府能投放更多資源處理。

此外，港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，疫情已經亮起幾個紅燈。從科學數據分析的話，其實第 4 波疫情已出現良久。他指出今月本地個案源頭未明多達一半，情況正在進一步惡化，加上超過 6 成確診者在發病 5 日或以上才確診，情況亦不理想。因此，他建議當局考慮進一步收緊防疫措施，如限制室內活動。假如一直追著疫情走的話，怕會造成大反彈。

如真的限制大型室內活動，對即將在 12 月舉行的書展或有重大影響，一眾參展商又可能要面對展會取消對生意的影響。

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