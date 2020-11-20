【SME學堂】 誠品香港第5間分店開幕　無懼疫情拓展海外市場因慳家有法

新冠肺炎疫情影響各行各業，加速誠品生活轉型求生。品牌先後關閉台灣 9 間分店，並在香港荃灣 D‧PARK 愉景新城開始「誠品生活荃灣店」，成為香港第 5 間分店。看來疫情並未有影響誠品擴充計劃，預期明年開始加速開分店。

誠品生活在去年 9 月在東京開設分店，首次踏出華人社會；更無懼新冠肺炎疫情影響，宣布跟馬來西亞 YTL楊忠禮集團合作，將在該集團位於吉隆坡的「The Starhill」百貨開設旗艦店，預期將在 2022 年開幕。

限聚令收緊仍敢開酒樓？東主：街坊生意加推優惠賺知名度【見下頁】

▲ 誠品會在吉隆坡的 The Starhill 百貨開設旗艦店

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

在入境台灣的外籍遊客中，來自馬來西亞的旅客連續 10 年居東南亞之冠。此外，當地種族多元化，華人是當地第 2 大民族。因此，誠品也看好馬來西亞市場，自 2016 年起就開始在當地進行市場調查，評估設立分店的的可行性。

除了開拓海外市場，誠品生活明年開始聚焦本土，在台灣開設分店。過往，誠品會依照個別店鋪的地點和面積進行「度身訂做」的陳列設計，籌備時間約 3 年，會令投入成本、支出過高，收支難以平衡。

▲ 誠品在明年起將由台北開始擴展面積較小的小型店舖

咖啡店趁平租港島開舖 店主：防疫措施愈嚴客人愈有信心光顧【見下頁】

因此，誠品在明年起將由台北開始擴展面積較小的小型店舖，要以模組化、標準化為規劃重點，因此可以大量採購店內設備，繼而降低開店成本，縮短開店籌備時間。

由開甜品店到食品工場 網店店主：疫情下最重要轉身快！【見下頁】

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：誠品