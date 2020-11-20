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【SME學堂】 誠品香港第5間分店開幕　無懼疫情拓展海外市場因慳家有法

商管策略 20:18 2020/11/20

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新冠肺炎疫情影響各行各業，加速誠品生活轉型求生。品牌先後關閉台灣 9 間分店，並在香港荃灣 D‧PARK 愉景新城開始「誠品生活荃灣店」，成為香港第 5 間分店。看來疫情並未有影響誠品擴充計劃，預期明年開始加速開分店。

誠品生活在去年 9 月在東京開設分店，首次踏出華人社會；更無懼新冠肺炎疫情影響，宣布跟馬來西亞 YTL楊忠禮集團合作，將在該集團位於吉隆坡的「The Starhill」百貨開設旗艦店，預期將在 2022 年開幕。

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誠品會在吉隆坡的 The Starhill 百貨開設旗艦店

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在入境台灣的外籍遊客中，來自馬來西亞的旅客連續 10 年居東南亞之冠。此外，當地種族多元化，華人是當地第 2 大民族。因此，誠品也看好馬來西亞市場，自 2016 年起就開始在當地進行市場調查，評估設立分店的的可行性。

除了開拓海外市場，誠品生活明年開始聚焦本土，在台灣開設分店。過往，誠品會依照個別店鋪的地點和面積進行「度身訂做」的陳列設計，籌備時間約 3 年，會令投入成本、支出過高，收支難以平衡。

誠品在明年起將由台北開始擴展面積較小的小型店舖

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因此，誠品在明年起將由台北開始擴展面積較小的小型店舖，要以模組化、標準化為規劃重點，因此可以大量採購店內設備，繼而降低開店成本，縮短開店籌備時間。

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Photo：誠品

撰文 : 廖淑瑩

商業營銷 市場拓展 疫情 誠品

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