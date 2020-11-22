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【疫市直擊】疫情封關打擊香港出口　物流商：消耗品入口增撐住生意

商管策略 08:51 2020/11/22

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新冠肺炎疫情持續將近 1 年，同時全國封關對企業物流出口影響大，令航空業及物流業打擊更是雪上加霜。不過，有入口為主要業務的物流公司疫情下生意額不跌反升。

智高貨運負責人 Thomas Wong 表示：「公司入口與出口業務，其業務比例入口佔 6 成，出口佔 4 成。公司出口業務包括國際物流、空運及船運，入口供應集中船、飛機，及適用樓盤的海外入口鑰匙等等，因客戶自去年底開始落單，故新冠肺炎疫情下入口業務沒有影響。」

全球經濟有望復甦？國際物流巨頭：9月貨運量回升近去年水平​​​​​​見下頁】​

Thomas 指，疫情下寄口罩至海外全球成重點項目。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁

Thomas 又指：「新冠肺炎疫情下日用品和消耗品需求增加，貓糧及狗糧產品亦多人搜購。另外，3 月至 4 月口罩短缺，公司主力寄送口罩至海外，故疫情對整體生意影響不大，比去年同期更有所增長。」

事實上，香港從事物流公司大多數以出口業務為主。Thomas 坦言，從事出口業務同行得到政府適切支援不足。

日本最強流動超市連資生堂也合作！「四贏模式」破物流樽頸攻樂齡購物商機​​​​​​【見下頁】​ 

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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