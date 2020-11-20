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【管理Tips】疫情反彈又 WFH？哈佛商學院：由高層做起全公司實行才有效

商管策略 16:28 2020/11/20

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近日本港新冠肺炎疫情出現「反彈」跡象，多個專家認為第 4 波疫情已經開始。中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，企業容許僱員在家工作，以減低市面人流。在家工作（WFH）已為疫情下的新常態，但哈佛商學院指，企業只容許個別員工遠距工作並無作用，反而要由高層做起，將遠距工作滲透到整個團隊中。

專門研究遙距工作效果的哈佛商學院教授 Prithwiraj Choudhury 指出，企業轉為遙距工作模式的錯誤觀念有幾個。首先是新冠肺炎疫情後產生在家工作模式，他認為新的工作模式應該是可以到任何地方工作，且員工可以在任何地方生活，而非在一個固定地點「聞風不動」不停工作。

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Choudhury認為新的工作模式應該是可以到任何地方工作，而且員工可以在任何地方生活

不少企業認為，遙距工作模式可以節省租辦公室費用，但 Choudhury 認為這非主因，企業要轉換成遙距工作模式是要吸引和保留人才，節省辦公室租只是次要。他強調，新冠肺炎疫情過後企業之間爭奪人才的情況將非常激烈，故如何執行遙距工作模式變得關鍵。

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實施遠距工作必須由最高層帶頭做起，他們將自己視為遠距工作團隊之一，將遠距工作有效滲透至整個團隊中

德銀倡在家工作者需額外交5%稅 補償必須上班的低收入人士見下頁

有些企業只准一些職位或有需要的員工申請，但管理層還是要每日到辦公室。Choudhury 認為，這反而會令下屬更離不開辦公室。事實上，實施遙距工作必須由最高層帶頭做起，將自己視為遙距工作團隊之一，能夠將政策措施由上而下滲透至整個團隊。

Choudhury 指出，要讓遙距工作成功的關鍵是溝通要盡量迅速，而不是一個人埋頭苦幹。

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Photo：istock、pexels、Phillip Pessar

撰文 : 廖淑瑩

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