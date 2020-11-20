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【零售寒冬】訪日旅客大減　藥妝店松本清秋葉原店11月底結業

業界頭條 15:02 2020/11/20

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日本秋葉原又一地標消失！繼 SEGA 秋葉原 2 號館在今年 8 月底停業後，大型連鎖藥妝店松本清 (マツモトキヨシ) 位於秋葉原的分店亦宣布於今年 11 月底結業，將來大家「返鄉下」又少一個血拼地方，商戶又少一筆生意，但起碼可減少蝕本。

松本清近日在店內張貼結業告示，指秋葉原電器街口店將於 11 月 30 日結業，將來顧客需要到松本清其他分店購物。松本清位於秋葉原電器街口的分店在2018 年 3 月開業，當時受到不少遊客歡迎。但隨著新冠肺炎疫情爆發，加上日本政府採取限制入境措施，令訪日旅客大減，而以遊客作為收入來源的藥妝店生意大受打擊。

近9成日本企業取消年終新年晚會 餐飲業旺季無生意恐再現倒閉潮見下頁

店內貼出告示，指秋葉原電器街口店將於11月30日結業

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

近年日本多個地標設施陸續關閉，同樣位於秋葉原的 SEGA 秋葉原2號館，在 8 月底結束營業，雖然公司未有指明閉館原因，但外界認為跟新冠肺炎疫情打擊生意有關。

受疫情影響，日本至今已有超過 400 間企業倒閉。據日本帝国銀行調查顯示，截至 8 月 3 日日本已有 406 間企業因新冠肺炎疫情倒閉。當中以居酒屋及餐館為主的餐飲業倒閉數目最多，高達 56 間。其次為酒店及旅館，有 48 間倒閉，食品批發業則排行第 3，有 27 間企業倒閉。

收入大跌5成點算？藏壽司4招疫市生意反彈8成見下頁

東京秋葉原的經典地標「AKB48 CAFE & SHOP」去年底已結業。

疫情無客收入大跌賣子公司 SEGA撤出大型遊樂場業務見下頁

至於按地域來看，東京的破產企業最多，有 97 間。其次為大阪和北海道，分別有 42 間和 23 間，即城市愈大（都道府）企業倒閉愈嚴重。

截至8月3日日本已有406間企業因疫情倒閉，當中以餐飲業倒閉數目最多

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Photo：akiba_asterisk@Twitter、TEIKOKU DATABANK、Google Maps

撰文 : 廖淑瑩

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