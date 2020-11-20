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【附購買連結】一盒齊六款! 3D 聖誕樹口罩盒設計 確保樂聖誕Lv3口罩售$108/盒

行內熱話 04:02 2020/11/20

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網店異度空間工作室表示，即將發售 Hoplon 確保樂聖誕口罩。
                              
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

確保樂聖誕口罩是香港製造，Level 3 級數，最別之處除提供 6 款聖誕圖案外，買家購買一盒就可以擁有這 6 款口罩。加上口罩盒採用 3D 聖誕樹設計，可以用來裝飾之用。此口罩將於 11 月 20 日下午 3 時發售。

Hoplon 確保樂聖誕口罩

【其他內容】 【只賣一次】HK-M 再推靚靚星座印花口罩 竟然先推出雙魚座!

Hoplon 確保樂聖誕口罩

Hoplon 確保樂聖誕口罩

Hoplon 口罩規格

-6 款精美聖誕款式口罩套裝
-每盒內含 30 片口罩，每個款式 5 片（30片全部獨立包裝）
-百分百香港製造
-符合美國 ASTM Level 3 標準
-BFE 和 PFE 都達到 99.5% 以上
-成人款 17.5cm x 9.5cm 

售價:

第一盒: $108/盒
此後第二至五盒: $98/盒
六盒或以上: $88/盒

如購買 3 盒以上可免郵費（不適用於偏遠地區及離島）

Hoplon 確保樂聖誕口罩

口罩購買連結<<<

其他內容】 【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 現貨售 $30/30個

Hoplon 確保樂聖誕口罩

其他內容】【附購買連結】3E>99%! 日本白元口罩 售$88/30個起

Hoplon 確保樂聖誕口罩

Hoplon 確保樂聖誕口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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