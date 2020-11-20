【附購買連結】一盒齊六款! 3D 聖誕樹口罩盒設計 確保樂聖誕Lv3口罩售$108/盒

網店異度空間工作室表示，即將發售 Hoplon 確保樂聖誕口罩。



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確保樂聖誕口罩是香港製造，Level 3 級數，最別之處除提供 6 款聖誕圖案外，買家購買一盒就可以擁有這 6 款口罩。加上口罩盒採用 3D 聖誕樹設計，可以用來裝飾之用。此口罩將於 11 月 20 日下午 3 時發售。

▲ Hoplon 確保樂聖誕口罩

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▲ Hoplon 確保樂聖誕口罩

▲ Hoplon 確保樂聖誕口罩

Hoplon 口罩規格



-6 款精美聖誕款式口罩套裝

-每盒內含 30 片口罩，每個款式 5 片（30片全部獨立包裝）

-百分百香港製造

-符合美國 ASTM Level 3 標準

-BFE 和 PFE 都達到 99.5% 以上

-成人款 17.5cm x 9.5cm

售價:

第一盒: $108/盒

此後第二至五盒: $98/盒

六盒或以上: $88/盒



如購買 3 盒以上可免郵費（不適用於偏遠地區及離島）

▲ Hoplon 確保樂聖誕口罩

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▲ Hoplon 確保樂聖誕口罩

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▲ Hoplon 確保樂聖誕口罩

▲ Hoplon 確保樂聖誕口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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