六大雪花系列! 台灣中衛冬季特別版口罩即將推出

台灣中衛口罩在 Facebook 表示，即將推出雪花口罩。



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現時中衛的雪花系列口罩最為搶手，廠方透露，即將推出今年冬季雪花口罩。廠方貼上的相片，包括有 :聖誕紅雪花、北海道藍雪花、月河雪花、銀色雪花、星空雪花和緋紅雪花口罩。不過暫時未知廠方是否會全數推出這 6 大系列雪花口罩，亦未公布何時開賣。想購買的朋友，日後要注意本網的報道。

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▲ 台灣中衛冬季雪花口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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