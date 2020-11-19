【疫情反彈】Staycation+跳舞爆出事! 確診＋初診達 30 宗 業界擔心影響營業

衛生防護中心昨日公布，香港確診及初步確診個案合共逾 30 宗，衛生防護中心總監黃加慶警告，假如初部確診個案大部分屬源頭不明的話，反映本港疫情將會有「急速大反彈」的危機。



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衛生防護中心公布今日本港新增 12 宗確診病例，當中 2 宗屬源頭不明，而暫時就有 20 宗初步確診個案，大部分來自全港多區的本地個案，更涉及不同的社區層面。總監黃加慶表示，這些初步陽性的個案患者最終確診，將會是很重要的數據，證明社區內的傳播鏈持續增加，疫情有可能急速大反彈。因此，他呼籲市民必須提高警覺，減少非必要外出及聚會，緊守社交距離措施及保持個人衛生，以阻止疫情進一步惡化，去到不可收拾情況。

今日新增的其中一宗源頭不明個案，患者曾到灣仔駱克道 353 號樓上一間 STARLIGHT DANCE CLUB，並且有最少 5 人曾到訪還有關舞蹈室後初步確診，懷疑有群組爆發。衛生防護中心呼籲有市民在星期四到過 STARLIGHT DANCE CLUB 聯絡中心，安排測試。

在其他初步確診個案中，更一名 27 歲男子紮鐵工人，於本月 7 日曾與朋友到 The Olympian Hong Kong Hotel 作 staycation。

有酒店業界人士表示，由於愈來愈個案跟 staycation 有關，或多或少都影響生意。

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