【正式禁止】加拿大通過議案 要求政府禁華為參與 5G 建設

基於國家安全，不少國家都考慮甚至明言放棄使用華為 5G 設備。加拿大在野保守黨動議一項無約束力動議，要求總理杜魯多（Justin Trudeau）對中國採取更強硬的態度，包括正式禁止華為 5G 技術在加拿大使用，最後以 179 票贊成、146 票反對獲通過。

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加拿大在野保守黨提出無約束力動議，稱中國對加拿大利益和價值是一大威脅，並呼籲政府草擬計劃，對抗中國日益增長的外國行動。保守黨黨魁 Erin O'Toole 表示：「我們呼籲自由黨政府徹底鼓起勇氣，對華為在加拿大的 5G 網路參與做出決定。」

五眼聯盟（Five Eyes）中，美國、英國、澳洲和紐西蘭都已採取行動禁用華為 5G 技術，但加拿大政府至今仍未作出任何決定。杜魯多一再表示，政府正在靜候加國情治機構給予建議。

華為加拿大副總裁 Alykhan Velshi 表示，華為支持政府對潛在 5G 供應商的循證審查，並補充表示華為從未收到來自加拿大有關安全漏洞的投訴。

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