【一盒齊5 款】Premium 版 Good Mask 聖誕Level 3口罩 獨立包裝售$73/30個起

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Good Mask 表示，即將發售聖誕 Level 3 口罩。
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廠方指已收集用戶意見 (舊設計按此瀏覽)，因此推出這幾個新設計，今次發售的聖誕 Level 3 口罩有兩款:
1.聖誕節版Mix : 一盒 5 款聖誕圖案，每款 6 片獨立包裝 (總共30片)
2.Good Mask 家族聖誕版 :一盒 2 款 Good Mask 大象圖案，每款 15 片獨立包裝(總共30片)
兩款聖誕 Level 3 口罩都是採用 Premium 特製無紡親膚層，戴後特別舒服。
發售詳情:
開賣時間：11月23日凌晨12點開始
出貨時間：12月1 至 20日
售價：原價 $88 (限時優惠$15 e-coupon $73/盒)
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撰文 : 張文啟