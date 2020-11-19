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【一盒齊5 款】Premium 版 Good Mask 聖誕Level 3口罩 獨立包裝售$73/30個起

行內熱話 20:55 2020/11/19

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Good Mask 表示，即將發售聖誕 Level 3 口罩。
                           
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方指已收集用戶意見 (舊設計按此瀏覽)，因此推出這幾個新設計，今次發售的聖誕 Level 3 口罩有兩款:

1.聖誕節版Mix : 一盒 5 款聖誕圖案，每款 6 片獨立包裝 (總共30片)

2.Good Mask 家族聖誕版 :一盒 2 款 Good Mask 大象圖案，每款 15 片獨立包裝(總共30片)

兩款聖誕 Level 3 口罩都是採用 Premium 特製無紡親膚層，戴後特別舒服。

發售詳情:

開賣時間：11月23日凌晨12點開始

出貨時間：12月1 至 20日

售價：原價 $88 (限時優惠$15 e-coupon $73/盒)  

【其他內容】 【只賣一次】HK-M 再推靚靚星座印花口罩 竟然先推出雙魚座!

Good Mask 聖誕Level 3口罩

其他內容】 【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 現貨售 $30/30個

Good Mask 聖誕Level 3口罩 家族版

 口罩購買連結<<<

其他內容】【附購買連結】3E>99%! 日本白元口罩 售$88/30個起

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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