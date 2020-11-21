【香港製造】老牌魚蛋工場自動化　 解決人手青黃不接問題兼保出品質素

傳統地道美食魚蛋、燒賣深受港人甚至遊客歡迎，可惜製造工場環境欠佳，又受限於「市井」形象，難吸引年青人入行。有香港食品公司開設自動化工場，提高效率改善食物品質, 又可解決人手問題，生意愈做愈好。

1959 年成立的「許記魚旦」，第三代傳人 Alfred Hui 表示，公司近年開始由家庭式經營轉向企業化，3 年前公司員工突破 50 人，至今公司已有 80 名員工。他說：「我們本身做凍肉批發起家，到 2017 年我們在葵涌設立了 3 萬平方呎的自動化食品工場，供應數十款食品予門市和超市。傳統行業最大困境莫過於尋找人才，尤其我們做這行極少年青人入行。」

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▲ 凍肉生意雖然有所上升，但餐廳供貨亦因疫情有所下降。

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Alfred 直言其實很無奈，即使現在失業率高企，仍然無人來想從事食品生產行業，當然更沒有年青人的志願是做魚蛋，想做都是做蛋糕師、咖啡師。為了應對這個問題，許記魚旦便開設自動化工場。

自動化食物製造工廠還有另一個優點：衛生。過往不少食物製造工廠的衛生環境極差，工人不及可監控溫度、精準計時的機械穩定，所以投資自動化其實也可提升產品質素。

▲ 自動化工場提供數十款不同食物。

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Alfred 表示炸魚蛋確是「手藝」，除有獨門配方外，更需要真材實料。他指許記全粒採用野生海魚魚肉，不加粉，故需要從採購、製造到出貨徹底把關。他解釋：「所以我們不在內地設廠目的正是要監控到出品和供應鏈。所以我們不會將自己的產品跟內地魚蛋鬥平搶生意。大家都是做魚蛋，我們都是在做高檔次差異化市場。」

新冠肺炎疫情下，許記魚旦在凍肉舖等地方的零售銷量上升，但機場、主題樂園、高檔酒店等商業客戶銷量下跌，營業額總體只能打和。Alfred 希望品牌未來可加強跟餐廳合作，宣揚香港地道美食的精髓。

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