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【疫市營商】疫情下傳統行業更難捱　米行難敵超市靠自置鋪位守住家業

商管策略 09:33 2020/11/21

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提起米行自然聯想到「糴米」，時至今日，米行更已成為夕陽行業，超級市場基本上是壟斷白米零售，只剩下食肆客可做。哪米行如何生存及對抗「疫境」？

入行逾 30 多年的梁志滿子承父業，聯同弟弟接手打理盛德隆米行生意，堅持只入泰國米。他表示，跟泰國米商供應商合作無間，故新冠肺炎疫情期間貨運無受影響仍每月入貨 1 次，但通常每年 11 月尾泰國米行產製新米運過來。事實上，米在冷氣廠房內可存放約 1 年，因自家鋪沒有空間存放，故在招商局冷氣廠存放約 800 多包米，租金約 5 元一包米。

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盛德隆米行的米全來自泰國金鳳米行。梁志滿透露：「因超市收取『上架費』及定期要求貨減價等原因，金鳳泰國米行供應商會把『混米』送到超市，加上超市通常把舊米放到貨架最低層，不會調配新舊米次序，當存放兩個月變相不新鮮。我們則堅持入口原裝金鳳新鮮米。」

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【疫市營商】事事虛擬紮作行業式微？老行尊：本土傳統技藝有市場見下頁】 

自第三波新冠肺炎疫情爆發，不少食肆酒樓暫停營業甚至結業。梁志滿表示：「當時 1 星期只開 1 日工，現時較好 1 星期開 3 日工，生意起起伏伏，惟有節省開支。」他續指，2019 年 1 月生意額接近 100 萬港元，現時只約 40 萬元，幸好鋪位自置物業才減輕負擔，守住家業。

梁志滿續稱，最怕餐廳走數血本無歸，故餐廳或街客全是由熟客介紹，但現在生意也難做，如部分食肆客戶期望米行給 8 折優惠，很多時不能拒絕因這行競爭大，你不打折客人便立即光顧別家。他坦言：「舊時上環三角碼頭一列全是米行，現時風光不再。我看米行這行也差不多，業界多數年逾 60 ，亦無新人肯入行。」

盛德隆米行混米機特意訂造，上一代起一直沿用至今。

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撰文 : 鍾采餘

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