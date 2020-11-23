【香港製造】本地卡通角色IP以精品開路　大機構合作保銷情拓業務

新冠肺炎疫情肆虐，成本低又不受時間限制的網上宣傳大行其道，本地原創卡通品牌 Squly & Friends 憑藉精準定位，由網店拓展至線下授權，近期跟麥當勞等國際品牌合作，業務發展得愈來愈好。

Squly & Friends 卡通人物開發公司千立酷（Chilaku Limited）於 2014 年成立，公司聯合創辦人陳奕禮（Cyril）與設計師 Claudy 在公司發展之初便設立網店主力售賣精品，半年後產品拓展到 20 多個線下銷售渠道，後來更獲得各大商場丶商業機構青睞，有更多發揮機會。

陳奕禮說：「一般本地原創作品都是先在網上推插畫故事或者繪圖，有了名氣後再考慮精品化。相對下我們的模式一開始便是企業化，跟隨著計劃逐步實行。首先是精品，然後是網上業務，監控著產品質素和銷售數字，這樣做亦的確更有利洽談合作。」

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▲ Squly & Friends 與麥當勞達成合作，推出聯乘麥樂會會員咭，筆盒等等。

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一個人精力有限，創作出好的授權角色（IP）後若再要研究如何精品化，僅了解採購、聯絡工廠、物流等等已足夠讓創作者焦頭爛額。陳奕禮指出，香港 IP 市場競爭激烈，設計角色、網上宣傳成本低，門檻低便直接影響到市場上有大量的 IP 角色，在欠缺計劃下營運非常容易失敗；Squly & Friends 分工明確，故沒有上述問題。

陳奕禮直言：「畫完理想的角色後不等於達成商業合作，要知道合作賺到的錢是要養活全公司，若果跟客人談生意時，只是拿張紙說這便是我的作品，基本上談不下去。我們先做精品，便是想向客戶證明自己，令我們在洽談上更有優勢。例如我可以和客戶說，我們的產品的確是很受歡迎，合作雙贏機會更大。客戶其實便是想在合作中得到這些。」

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▲ Squly & Friends 亦有與屈臣氏推出聯乘個人護理用品。

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Squly & Friends 近年發展得愈來愈好，營運重心開始由實體精品轉到授權業務，近年的合作對象包括：港鐵丶Yahoo 及 Lab Made分子雪糕丶卡撒天嬌丶華碩丶愛護動物協會​等，最近更跟麥當勞達成合作。

陳奕禮希望，Squly & Friends 能繼續增加知名度甚至拓展海外市場，他們參加了來年「創意香港」贊助的「第三屆香港設計．授權支援計劃」，希望在授權展覽接觸到海外品牌，透過這份豐富的履歷，逐步繼續推出聯乘產品，進一步讓 Squly & Friends 發展得更壯大。

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