Gimans 日本熊本熊Level 3口罩 可DIY自製熊本熊口罩套 售$128/30個

口罩廠 Gimans Care 表示，將發售日本熊本熊 Kumamon 口罩。



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廠方表示，11 月 20 日下午 2 時將推出日本熊本熊 Kumamon 口罩。熊本熊口罩採用淺紫色背景，並有各種不同鬼馬表情的熊本熊圖案，十分可愛。

此外，今次的口罩盒更加入特別設計，買家可以 DIY 製出熊本熊口罩套，十分實用。一盒 30 個的 Level 3 熊本熊口罩售 $128。

▲ Gimans 日本熊本熊Level 3口罩

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Gimans口罩規格:

-BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)

-ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)

-EN 14683 type IIr + 歐盟CE

-日式omega立體型摺法，超柔軟彈性耳帶，高透氣度，長時間佩戴舒適

-工廠位於無錫，出口日本超過10年￼￼

-30個一盒

-成人尺寸

售價:$128

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12月20號出貨

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▲ Gimans 日本熊本熊Level 3口罩提供DIY口罩夾

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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