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Gimans 日本熊本熊Level 3口罩 可DIY自製熊本熊口罩套 售$128/30個

行內熱話 18:41 2020/11/19

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 口罩廠 Gimans Care 表示，將發售日本熊本熊 Kumamon 口罩。 
                          
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方表示，11 月 20 日下午 2 時將推出日本熊本熊 Kumamon 口罩。熊本熊口罩採用淺紫色背景，並有各種不同鬼馬表情的熊本熊圖案，十分可愛。

此外，今次的口罩盒更加入特別設計，買家可以 DIY 製出熊本熊口罩套，十分實用。一盒 30 個的 Level 3 熊本熊口罩售 $128。

Gimans 日本熊本熊Level 3口罩

【其他內容】 【只賣一次】HK-M 再推靚靚星座印花口罩 竟然先推出雙魚座!

Gimans口罩規格:

-BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)
-ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)
-EN 14683 type IIr + 歐盟CE
-日式omega立體型摺法，超柔軟彈性耳帶，高透氣度，長時間佩戴舒適
-工廠位於無錫，出口日本超過10年￼￼
-30個一盒
-成人尺寸

售價:$128

 口罩購買連結<<<

12月20號出貨

其他內容】 【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 現貨售 $30/30個

Gimans 日本熊本熊Level 3口罩提供DIY口罩夾

其他內容】【附購買連結】3E>99%! 日本白元口罩 售$88/30個起

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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