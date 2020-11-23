【辦公室衣著】上班出差穿著宜忌　照可千變萬化但仍要看場合

所謂「佛靠金裝，人靠衣裝」，工作時的衣著絕對會影響別人對你的印象。在匯報或進行內部會議時更應注意自己的衣著，顯示專業的一面。不過正裝非「萬key」，太隆重又會過猶不及。打工仔不妨參下以下 5 個衣著建議：



（1）建立時裝識別

企業建立識別系統（Corporate Identity System；CIS）塑造品牌形象，因此企業領導者也需要擁有「時尚識別」。如蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs）一身黑色高領衫和牛仔褲、亞馬遜（Amazon.com）執行長 Jeff Bezos 常穿著恤衫加牛仔褲的半正式休閒裝（smart casual），透過衣著能提升外界對他們的辨識度。

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（2）全身至少要有3個重點

當領導者想引起矚目時，必須注意 3 點法則：全身吸睛之處至少要有 3 項「重點」，如特殊髮色、材質或顏色獨特的鞋子、亮眼配件等；但又不能超過 6 點，免得過於花俏。事實上，處處都是重點，也形同沒有亮點。

▲ 蘋果公司創辦人Steve Jobs一身黑色高領衫和牛仔褲已成為外界對他的印象

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（3）注意出席場合與對象

出席各種場合，必須符合「TPO」穿著原則（Time、Place、Occasion）。例如一向愛穿灰色T恤加牛仔褲的 Facebook 執行長朱克伯格（Mark Zuckerberg），早前出席聽證會時，穿上白色恤衫、淺藍領呔與海軍藍西裝外套，運用沉穩的顏色與剪裁，完美詮釋如何穿一套「道歉西裝」。如需出席記者會或演講等場合，可先詢問背景顏色，讓服裝與背景呈現對比色。

（4）利用外套展現專業感

外套能幫助領導者產生權威與專業感，根據不同場合，讓你的外套也能傳遞訊息。美國通用汽車公司執行長 Mary Barra 出席各種場合時都會穿上外套。在會議、記者會，她以西裝外套呈現正式感；在汽車發表會，則穿上黑色皮衣外套，配上銀色高跟鞋，站在銀色汽車前，展現俐落剛強。女性 CEO 可學習 Facebook 的營運總 Sheryl Sandberg 穿著開胸羊毛外套，堅定卻不失女人味，不一定穿著硬挺的外套，選用柔和的款式，也可以展示專業感。

▲ 美國通用汽車公司行政總裁Mary Barra出席各種場合時都會穿上外套，展現其專業感

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（5）喱士、半透明是大忌

過於瑣碎、花俏、輕佻或性感的元素，是職場衣著大忌。例如喱士、半透明、閃亮布料等元素，或許適合參加派對，但放在職場上絕不恰當，不僅會讓人分心，也容易帶給人不專業的印象。

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