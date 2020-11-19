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【連鎖效應】防範第3波疫情 日本近9成企業取消年終及新年晚會 恐現餐飲業倒閉潮

商管策略 16:54 2020/11/19

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臨近年底，日本企業會舉行年終（忘年会）或新年晚會。但今年受新冠肺炎疫情影響，有調查顯示，有近 90％ 的日企不打算在今年舉行年終或新年晚會。企業取消宴會，更加上政府沒有支援措施，隨時令日本餐飲業因無法在 12 月和 1 月餐館旺季做生意而外爆發倒閉潮。

日本研調機構東京商工（Tokyo Shoko Research）早前向 10,000 間日企進行調查，有約 87.8％ 企業表示，為了避免新冠肺炎疫情傳播，今年不打算舉行年終或新年晚會；日本東京更有近 90.2％ 的公司計劃放棄年終或新年聚會。

限聚令收緊仍敢開酒樓？東主：街坊生意加推優惠賺知名度見下頁

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

有約87.8%企業表示，為了避免疫情傳播，今年不打算舉行年終或新年晚會

預備開 Party 到會服務需求增 餐廳增聘兼職疫市迎聖誕見下頁

目前日本新冠肺炎疫情有反彈跡象，當中日本全國和首都東京的單日新增感染人數雙雙創新高，東京都政府更宣布，將感染的危險程度提升至「最高警告級別」。有分析認為，日本疫情再起的原因恐怕是因為政府為支持旅遊業和餐飲業，推出的國內旅行優惠和外出進餐活動有關。東京商工表示，儘管日本政府持續推動振​​興消費的措施，但企業同一時間，制定不同措施防止員工染疫。

日本政府方面亦未有進一步以金錢支援受影響食店，預料飲食業在新年期間收入大跌，將會有不少食店倒閉

日本企業紛紛取消年終聚會，加上現時已有公司實施聚會禁令，除了要求員工減少外食，還禁止員工舉行喝酒聚會（飲み会）、忘年會，而禁止員工舉行忘年會的企業更有上升趨勢，打擊飲食業生意。此外，日本政府方面亦未有進一步以金錢支援受影響食店，預料飲食業在新年期間收入大跌，將會有不少食店倒閉。

日本拉麵店寧倒閉也不肯加價 竟跟消費者心態有關？見下頁

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Photo：マイナビウーマン、pexels、PIXTA

撰文 : 廖淑瑩

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