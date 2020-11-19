【疫市營商】慘！近9成日本企業取消年終新年晚會　餐飲業旺季無生意恐再現倒閉潮

臨近年底，日本企業會舉行年終（忘年会）或新年晚會。但今年受新冠肺炎疫情影響，有調查顯示，有近 90％ 的日企不打算在今年舉行年終或新年晚會。企業取消宴會，更加上政府沒有支援措施，隨時令日本餐飲業因無法在 12 月和 1 月餐館旺季做生意而外爆發倒閉潮。

日本研調機構東京商工（Tokyo Shoko Research）早前向 10,000 間日企進行調查，有約 87.8％ 企業表示，為了避免新冠肺炎疫情傳播，今年不打算舉行年終或新年晚會；日本東京更有近 90.2％ 的公司計劃放棄年終或新年聚會。

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▲ 有約87.8%企業表示，為了避免疫情傳播，今年不打算舉行年終或新年晚會

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目前日本新冠肺炎疫情有反彈跡象，當中日本全國和首都東京的單日新增感染人數雙雙創新高，東京都政府更宣布，將感染的危險程度提升至「最高警告級別」。有分析認為，日本疫情再起的原因恐怕是因為政府為支持旅遊業和餐飲業，推出的國內旅行優惠和外出進餐活動有關。東京商工表示，儘管日本政府持續推動振​​興消費的措施，但企業同一時間，制定不同措施防止員工染疫。

▲ 日本政府方面亦未有進一步以金錢支援受影響食店，預料飲食業在新年期間收入大跌，將會有不少食店倒閉

日本企業紛紛取消年終聚會，加上現時已有公司實施聚會禁令，除了要求員工減少外食，還禁止員工舉行喝酒聚會（飲み会）、忘年會，而禁止員工舉行忘年會的企業更有上升趨勢，打擊飲食業生意。此外，日本政府方面亦未有進一步以金錢支援受影響食店，預料飲食業在新年期間收入大跌，將會有不少食店倒閉。

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