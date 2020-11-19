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【招牌菜撐不住？】吉野家殺入內地零售市場　推新品牌「吉食匯」賣急凍食品

商管策略 19:05 2020/11/19

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新冠肺炎疫情期間，餐飲業收入大減，不少企業開拓新業務以維持收入。吉野家最近宣布推出新品牌「吉食匯」，主打零售業務，店舖除了售賣預先包裝食品、食材，還售賣飲品、零食及家電產品。品牌將提供網上及網下渠道，初期會用吉野家門市開設體驗區，未來計劃開設獨立門店。

在內地吉野家的經營商合興餐飲集團，再次推出新品牌「吉食匯」。品牌在網上及網下體驗區的產品約有 90 多種，主要為急凍食品、糧油、調味料等；銷售渠道則靠店面零售、社區零售網點、電子商貿平台等。

吉食匯表示，不少餐飲企業自今年上半年起因應新冠肺炎疫情減少堂食服務，令行業收入大減；該集團亦因而創立新零售品牌配合網上消費風潮。

松屋・吉野家也敵不過疫情虧損！加強電貿便當直送救市見下頁

海底撈進軍零售界 賣火鍋食品及啤酒

除了吉野家，內地火鍋品牌「海底撈」早前亦在北京開設「海底撈外送食材自提站」。店舖除了是外賣店，還售賣火鍋食品，如牛羊肉捲、菌菇、蔬菜和豆製品等，店內的產品大多是海底撈的自家品牌及其供應鏈品牌。

海底撈表示，北京首家外送食材自提站在 10 月中旬開業，消費者既可以選擇「線上下單、送餐上門」服務，也可以在網上落單然後到零售店自提，消費者還可以根據喜好選擇鍋具、漏勺等工具，以及海底撈啤酒、特色小零食等。

唔止靠網銷盈利疫市升 10%！解構麥當勞賺錢的秘密武器見下頁

店舖除了是外賣店，還售賣火鍋食品，如牛羊肉捲、菌菇、蔬菜和豆製品等

疫情重創日本旅遊業 膠囊旅館變陣成獨立工作間救市見下頁

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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Photo：小倩田果、Pinterest

撰文 : 廖淑瑩

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