【一盒齊三款】同舟聖誕版狗狗口罩 超可愛售$45盒 廠方另會捐出10%收益

香港口罩廠同舟表示，即時發售聖誕版狗狗口罩。



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今次的聖誕版狗狗口罩有三款，設計各有特色，全獨立包裝。今次更是買家只需要購買一盒，即可以有齊三款口罩。口罩設有成人和中童款，售價為 $45/15個。

▲ 同舟聖誕版狗狗口罩

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聖誕版狗狗成人口罩規格

- 一盒15個三層掛耳式外科口罩 (全獨立包裝)

- 三款聖誕版狗狗口罩，每款各五個

- 尺寸：17.5cm x 9.5cm

- BFE & PFE & VFE > 99%

- 香港無塵間口罩工廠生產＋使用固定優質物料原材料＋香港製造



聖誕版狗狗女士/中童口罩規格

- 一盒15個三層掛耳式外科口罩 (全獨立包裝)

- 三款聖誕版狗狗口罩，每款各五個

- 尺寸：14.5 x 9.5cm

- BFE & PFE & VFE > 99%

- 香港無塵間口罩工廠生產＋使用固定優質物料原材料＋香港製造

優先預訂價：$45/盒 (原價：$69)

預計出貨期：12月4日陸續出貨

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▲ 同舟聖誕版狗狗口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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