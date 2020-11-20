5G 年代來臨，發展機會處處，香港青年如何把握機會？

「『大灣區：前行啟新程』研討會」日前舉行，講者之一、香港大學工程學院計算機科學系客席教授鄧淑明博士向 SME.hket 記者表示，近年政府經常提及大灣區擁有大量機會，尤其基建項目更是重中之中，中國倡導的「新基建」範圍涵蓋全國，全世界，並不局限於大灣區。她認為核心方向有三：

AI 分析需要因材施教 嬰幼兒早教系統鎖定中港龐大市場【見下頁】

（1）通訊網絡基礎設施（如5：G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網）、新技術基礎設施（如：人工智能、雲端運算、區塊鏈），以及算力基礎設施（數據中心、智能運算中心）。

（2）「融合基礎設施」設施，包括智能交通基礎設施和智能能源基礎設施，以支撐傳統基礎設施的升級、進化及整合的新型基建。

（3） 創新基礎設施，如科教基建、產業技術創新基建，以此支持科學研究、技術開發、產品研發等活動。

香港政府推動了「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」、「粵港澳大灣區創新創業基地體驗資助計劃」等等，幫助香港青年回國內創業，鄧淑明說：「我認為年輕人最重要爭取實際經驗，因此工作體驗項目無論在香港、大灣區或其他也值得鼓勵，因為可以拓闊視野，得到1=課堂上學習不到的珍貴經歷。」

鄧淑明指出，香港青年有著自身的獨特優勢：「香港的教育質素國際知名，尤其在雙語和國際視野比內地突出。但如何在創新創業充分發揮這些優勢？年輕人要在項目中了解自己的強弱，思考如何在競爭下突圍而出，才可令上述資助更有意義和效益。」

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

▲ 香港大學工程學院計算機科學系、社會科學學院地理系及建築學院客席教授鄧淑明博士。

疫情打擊大灣區景氣？港創業者：科創環境仍比香港好【見下頁】

鄧淑明分析，香港主要在金融和基礎科研方面能在大灣區發揮所長。她解釋：「香港有融資優勢，正如港交所董事總經理巴曙松指出，香港有條件成為支持新基建的融資中心。香港人應努力在跨境金融等領域加強內地新基建的實力。」

基礎科研方面，鄧淑明說：「內地基礎研究不足阻礙科技發展，而香港有不少頂尖的科研基礎更勝內地。事實上，香港雖然在科研成果商品化雖有待改善，但香港的基礎研究國際知名，如《SCImago 期刊及國家排名榜》（SJR)，根據學術論文獲引用的次數及影響力（H-index），從1996年至2019年，香港在人工智能領域在全球 190 個經濟體中排第 10（美國第一、中國第三）；另一個網站Guide2research在今年的《計算機科學與電子尖端科學家排行榜》，以研究人員的學術質和量（即H指數）、被引用次數等評估，香港也在全球 54 個經濟體中排第 12（美國第一、中國排第五），可見本港科研實力強勁。」

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Esri 中國（香港）