【疫市營商】YouTube推純聲音廣告 品牌識別度大增75%助企業吸客

在 YouTube 上播放的廣告絕大部分都是「有聲有畫」，但 YouTube 因應用戶聽音樂和收聽 Podcast 的需求增加，早前推出新的廣告型式：聲音廣告，並讓企業透過「音樂類型」或「心情」等廣告分類接觸特定用戶。有研究指，「聲音廣告」比傳統廣告的品牌識別度大增 75% ，幫助企業吸引客人。

YouTube 的聲音廣告長約 15 至 30 秒，讓使用「背景播放」的用戶不會因缺少視覺畫面而破壞廣告效果。在聲音廣告的測試中，YouTube 發現多於 75% 的聲音廣告令用戶對於廣告商的品牌認知度提升，如以下 Shutterfly 的聲音廣告，便提升了 14% 的廣告迴響和 2% 的使用者好感度。

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目前 YouTube 用戶大多以「影片」模式接觸平台內容，據 YouTube 統計，約 85% 的用戶沒有開啟「背景播放」的功能；但反過來講，其他 15% 使用「背景播放」的用戶，可以讓廣告商透過聲音廣告開拓客源。

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▲ 聲音廣告商可以透過各國的Top 100音樂排行、音樂類型、心情及興趣，來設定YouTube廣告組合

提供「音樂類型」、「心情」等聲音廣告分類

YouTube 除了聲音廣告外，也推出新廣告分類方式，讓廣告商可以更精準針對目標客群。跟過去設定關鍵字不同，聲音廣告商可以透過各國的 Top 100 音樂排行、音樂類型、心情及興趣，來設定 YouTube 廣告組合。

透過各國排行、音樂類型的廣告分類，廣告商可以客製化廣告內容，將廣告內容更在地化，並加入不同文化元素，融入用戶的播放清單，也更有機會透過 K-pop、Hip-hop 等音樂曲風接觸全球消費者。

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Photo：YouTube、pexels