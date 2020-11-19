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【SME學堂】裁員IPO同年發生　Airbnb兩招極速「反底」恢復賺錢

商管策略 12:09 2020/11/19

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旅遊體驗平台 Airbnb 早前在美國公開上市，但在今年年初起新冠肺炎疫情爆發影響，公司不僅減少開支，管理層減薪，推廣活動和人才招募都暫停，最終要甚裁員 25％「保命」。不過，該公司憑著 2 招令第 3 季業績轉虧為盈，純利達到 2.19 億美元。

Airbnb 在新冠肺炎疫情期間定單大減。研究公司 AirDNA 數據顯示，在 3 月 18 日至 4 月 7 日期間透過 Airbnb 訂房的定單，約有 90％ 被取消，並幾乎沒有新預訂。面對空前危機，Airbnb 共同創辦人兼執行長 Brian Chesky 迅速改變公司策略。由以往針對遊客到訪的的大城市，立即轉為開拓本地住宿。

旅遊體驗平台疫情下生意「雪崩式」下跌 KKday三招快速吸客兼幫中小企見下頁

Airbnb由以往針對遊客到訪的的大城市，在疫情下立即轉為開拓本地住宿

業務重心轉移至本地住宿

Airbnb 在 6 月時，還重新設計網站和App，讓租客能尋找附近區域的住宿。Airbnb 稱，到了 7 月，用戶預定住宿的定單已恢復到新冠肺炎疫情前的水平，而超過一半的預訂都是距離房客居住地 480 公里以內的住宿。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

Airbnb推出多種網上體驗項目，藉此增加房東收入

收入大跌5成點算？藏壽司4招疫市生意反彈8成見下頁

新冠肺炎疫情使 Airbnb 「回到初衷」，將業務重點放在房屋租賃上。公司在疫情期間，即使收入暴跌，也宣布撥款 2.5 億美元彌補房東損失，並承擔全額退費的 25％ 費用，協助房東和房客渡過疫情。

此外，Airbnb 積極建立房東和租客組成社群，除了提供住宿，也讓房東推薦餐廳或當地事物，甚至發展出瑜伽、品酒、陶藝等體驗項目，吸引租客願意定期參與社群活動、融入社區，同時其他人推薦使用 Airbnb，或自己也成為房東，形成一種「租客吸引房東，房東吸引租客」的良性循環。

酒店Staycation救旅遊業？旅行社：開網店頂住先保就業見下頁

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Dreamstime、pexels、Airbnb

撰文 : 廖淑瑩

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