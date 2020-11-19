【香港無份？】星巴克美國員工有福了！加薪至少1成．提供災害津貼

新冠肺炎疫情期間，不少企業傳出減薪或裁員的消息。至於同樣在疫情下實體店收入大減的連鎖咖啡店星巴克（Starbucks），卻在這個時候向員工加薪至少 10%，以及提供災害津貼。

《CNBC》報道，加薪措施只適用於星巴克美國門市的員工，且員工必須在今年 9 月 24 日前入職，加薪的職位涵蓋咖啡師、主管和咖啡店服務員。此外，在星巴克直營店工作的員工，將加薪至少 11% ，新入職的員工起薪點也將提高 5%，藉此吸引更多人應徵。

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▲ 由12月14日起，星巴克美國門市的咖啡師、主管、咖啡店服務員，加薪至少10%

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美國星巴克以比同行更豐厚的薪金和福利聞名，公司在今年 3 月新冠肺炎疫情爆發最嚴重的時期，為員工提供「巨災津貼」（Catastrophe pay），但隨著星巴克美國門市的恢復營業，這項福利已逐步取消。

至於星巴克在香港的特許經營商美心集團，雖然未知會否隨跟隨美國向員工加薪，但香港星巴克員工也有不同福利，例如每日可免費飲用 1 杯咖啡飲品。此外，星巴克香港屬於美心集團旗下，所以員工可享有美心集團餐廳 85 折優惠，旗下中菜館美中鴨子、kikusan 也有優惠。不過，直接加薪或津貼香港星巴克似乎無份了。

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Photo：pexels、Craig Anderson@Flickr