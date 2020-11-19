【港行推廣活動】多個特別款中衛口罩 藥房售$16包起

德仁中西大藥房表示，正進行香港樂信口罩換購活動。



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由即日起至 11 月 21 日，在德仁中西大藥房凡購買指定樂信 / 利家寶產品滿指定金額

，即可以用優惠價換購指定中衛 CSD 口罩。

-買滿 $80 + $25 可換購5個一袋裝中衛成人口罩( 顏色: 橙，迷彩綠，迷彩，黑 )

-買任何價錢 + $16 可換購兒童口罩3隻 ( 顏色: 牛仔布 )

-買滿 $200 + $150，可換購大人口罩 ( 顏色: 藍，紫，粉，橙色)

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優惠日期 11月19至21日一連三日

時間：10am - 6pm (2pm-3pm 午飯)

地址:新界葵芳盛芳街27-29號地下

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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