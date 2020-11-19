潮流品味! masHker 本土好罩新嘗試! 秋冬玩色口罩正式登場

香港口罩廠 masHker 表示，即將推出秋冬系列 - 幻彩時刻口罩。



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今次 masHker 推出的配色口罩，有 4 個不同款式，分別為:

1 黃色系嘅破曉 Dawn

2 粉紫色系嘅暮色 Twilight

3 灰銀色系嘅子夜 Skyfall

4 藍靛色系嘅晴空 Midday

此系列口罩將於 11月20日下午12時 (星期五) 預售，發貨時間大約於 12 月上旬。

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▲ masHker 秋冬系列 - 幻彩時刻口罩

masHker口罩規格

尺寸：17.5cm x 9.5cm (+/- 0.5cm)

規格：ASTM F2100-19 level 2

售價：$178/(40+1)個

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▲ masHker 秋冬系列 - 幻彩時刻口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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