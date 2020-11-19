【9種靚玩色】SOSo Mask 波板糖獨立包裝 Lv3口罩 售$120/30個

香港製造的 SOSo Mask 這款 「波板糖」口罩，設計概念跟中衛的玩色口罩類似，也是以兩種顏色作配色。今次廠方推出 9 種顏色，各款的設計也十分型格。



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SOSo Mask 口罩規格

-香港製造

-VFE>99% ，PFE>99% ，BFE>99%

-美國ASTM F2100-11標準防護級別3

-歐盟醫用器材認證 等級1

-可燃性級別 1

-合成血液阻擋能力160 MMHG

-尺寸 174 x 94 (+/-3)

售價:$120/30個

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▲ SOSo Mask 波板糖獨立包裝口罩

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