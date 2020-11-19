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【9種靚玩色】SOSo Mask 波板糖獨立包裝 Lv3口罩 售$120/30個

行內熱話 02:43 2020/11/19

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香港製造的 SOSo Mask 這款 「波板糖」口罩，設計概念跟中衛的玩色口罩類似，也是以兩種顏色作配色。今次廠方推出 9 種顏色，各款的設計也十分型格。
                       
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

SOSo Mask 口罩規格
-香港製造
-VFE>99% ，PFE>99% ，BFE>99%
-美國ASTM F2100-11標準防護級別3
-歐盟醫用器材認證 等級1
-可燃性級別 1
-合成血液阻擋能力160 MMHG
-尺寸 174 x 94 (+/-3)

售價:$120/30個

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SOSo Mask 波板糖獨立包裝口罩

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其他內容】 【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 現貨售 $30/30個

其他內容】【附購買連結】3E>99%! 日本白元口罩 售$88/30個起

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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