【附購買連結】更優惠! Gimans Level 3 多色口罩全線減價

Gimans Care 表示，由 11 月 19 日中午 12 時開始，廠方的單色醫用口罩將會減價，注意不包括特別款式。



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以下是最新價格

成人17.5/女仕16/中童14.5 白色 50片 $118

成人17.5/女仕16/中童14.5 其他顏色 50片 $128

成人17.5/中童14.5 白色 獨立包裝 30片 $82

成人17.5 冬日灰 獨立包裝 30片 $90￼

成人17.5 五色彩虹 獨立包裝 30片 $90

小童12.5 白色 40片 $95

小童12.5 其他顏色 40片 $100

小童12.5 白色 獨立包裝 25片 $70

小童12.5 其他顏色 獨立包裝 25片 $75

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▲ Gimans Level 3 多色口罩全線減價

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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