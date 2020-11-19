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【附購買連結】更優惠! Gimans Level 3 多色口罩全線減價

行內熱話 02:34 2020/11/19

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Gimans Care 表示，由 11 月 19 日中午 12 時開始，廠方的單色醫用口罩將會減價，注意不包括特別款式。
                       
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

以下是最新價格

成人17.5/女仕16/中童14.5 白色 50片 $118

成人17.5/女仕16/中童14.5 其他顏色 50片 $128

成人17.5/中童14.5 白色 獨立包裝 30片 $82

成人17.5 冬日灰 獨立包裝 30片 $90￼

成人17.5 五色彩虹 獨立包裝 30片 $90

小童12.5 白色 40片 $95

小童12.5 其他顏色 40片 $100

小童12.5 白色 獨立包裝 25片 $70

小童12.5 其他顏色 獨立包裝 25片 $75

【其他內容】 【只賣一次】HK-M 再推靚靚星座印花口罩 竟然先推出雙魚座!

 口罩購買連結<<<

Gimans Level 3 多色口罩全線減價

其他內容】 【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 現貨售 $30/30個

其他內容】【附購買連結】3E>99%! 日本白元口罩 售$88/30個起

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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