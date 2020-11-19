【附分店資料】救世 x 百佳 ! 3DMASK Ultra 口罩 在過百間百佳有得賣

香港口罩廠救世表示，新一款的 3DMASK Ultra 救世超立體口罩，將陸續在百間分店百佳發售。3DMASK Ultra 口罩的規格詳情可按此瀏覽。



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▲ 3DMASK Ultra 救世超立體口罩

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首輪上架的百佳分店如下:

ParkNShop 分店：

嘉湖銀座(天水圍)

新都城(將軍澳)

好運中心(沙田)

第一城(銀城商場)

厚德商場(將軍澳)

花城(澳門)

茘灣道(美孚新邨-7期)

藍灣半島(小西灣)

香港仔中心

海怡半島海怡廣場

西九龍中心(深水埗)

荃灣麗城花園三期麗城薈街市

創意無限(荃灣)

清河邨(上水)

慈雲山中心

紅磡灣

西貢

新翠邨(沙田)

匯景廣場2(藍田)

尚德商場(將軍澳)

葵芳(地鐵站)

耀安邨(馬鞍山)

堅城中心(堅尼地城)

富泰商場(屯門)

銀禧花園(火炭)

金馬閣(元朗雞地)

穗禾苑(沙田)

欣田商場(屯門欣田邨)

信和廣場(澳門)

太子道

海明居(澳門)

長洲(東灣路)

鴨利洲邨

大元邨(大埔)

西苑(西營盤)

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Fusion分店：

頌富商場(天水圍)

西貢花園

大埔中心商場

都會駅( 調景嶺)

太和廣場(大埔)

偉華中心(沙田)

新元朗中心

新達廣場(大埔)

樂富廣場2

麗港城(茶果嶺)

和富中心地庫(北角)

欣榮花園(土瓜灣)

杏花邨

Centro

愉景灣

錦綉花園(元朗)

何文田(曾榕大廈)

粉嶺名都

數碼港

愛琴海岸(屯門)

陽明山莊

統一中心(金鐘)

愉景新城(荃灣)

海韻花園(深井)

康樂園(大埔)

梅窩(大嶼山)

映灣園(東涌)

卓爾居(屯門)

置富花園(薄扶林)

駿景園(火炭)

東環(東涌)

御庭居(元朗)

天晉滙(將軍澳)

浪澄灣(大角咀)

漁人碼頭(黃埔)

跑馬地(山村道)

花園道(科達中心)

堅都大廈(中環堅道)

輝煌臺(半山區)

碧瑤灣

渣甸山

清水灣

【其他內容】 【附購買連結】3E>99%! 日本白元口罩 售$88/30個起

Taste 分店：

東薈城(東涌)

荷里活廣場 2

馬鞍山廣場

海之戀(荃灣)

又一城

黃埔花園

屯門市廣場

合和中心(灣仔)

綠陽新邨(荃灣)

港運城商場(北角)

WE GO MALL(馬鞍山)

濠尚商場(澳門氹仔)

半山壹號商場(何文田)

青衣城(盈翠半島)

淘大廣場

▲ 3DMASK Ultra 救世超立體口罩在百隹有售

Express、food le parc、Gourmet、Great、International

國泰城(機場)

華蘭中心(鰂魚涌)

長江中心(中環)

利東街(灣仔)

太古廣場(Great)

龍翔超級廣場2

宇晴軒(荔枝角)

上水匯(上水)

天后廟

國際都會(紅磡)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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