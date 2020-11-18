【只賣一次】HK-M 再推靚靚星座印花口罩 竟然先推出雙魚座!

香港口罩廠 HK-M 表示，將推出新一款的星座印花口罩。



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未知是否受 OxyAir Mask HK 今日推出星座口罩所影響，今日 HK-M 突然表示推出新一款的星座印花口罩。之前推出的星座口罩，分別為天秤座和天蠍座，照理應該先推出射手座。不過今次廠方卻跳過射手座、摩羯座、水瓶座，突然推出雙魚座，相信會令屬前三個星座的朋友失望了。

廠方暫時只公開口罩的設計圖，未有發售時間等詳情。

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▲ HK-M 雙魚座口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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