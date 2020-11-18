TruCare Level 3 口罩 現貨門市價$75/50個 VIP再 9 折

香港口罩廠 TruCare 推出最新門市優惠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

TruCare 表示，正提供屯門門市限定優惠，Level 3 口罩以超平價發售，VIP 仲有額外九折優惠。 TruCare Level 3 非獨立包裝口罩，售 $75/50個，獨立包裝售 $50/30個，有成人/女士/小童尺寸選擇，詳情按此瀏覽。

▲ TruCare Level 3 口罩優惠

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屯門門市地址:屯門工業中心E座7樓4室

營業時間：星期一至六 上午11:00 - 下午7:00

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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