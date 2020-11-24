【香港製造】全職插畫師疫市拒認輸　自製周邊產品拓文創商機

▲ 雞尾包仔仔、菠蘿油妹妹。

新冠肺炎肆虐，大量活動延期甚至腰斬，剝奪了香港文化創作者的機會。有本地全職插畫師在疫情裏自學製作週邊產品的相關知識，成功展示才華，獲得商業合作機會。

喜愛畫畫的 Helen Tam 在修讀平面設計課程並成為設計師後，才驚覺幾乎沒有畫畫機會，眼見離夢想愈來愈遠，遂決定修讀插畫師課程並創作出「雞尾包仔仔」。「雞尾包仔仔丶腸仔包姐姐丶菠蘿油妹妹、奶茶弟弟全是本地插畫師 Helen Tam 設計的「茶記包包系列」人物角色，可愛的手繪風格結合了舊式茶餐廳、冰室食物，有著濃厚本土味。

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▲ 「茶記包包系列」推出過不少精品，並與不同機構達成合作。

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Helen 坦言，新冠肺炎疫情對她的發展打擊巨大，身為自僱人士不但難以獲得政府補貼，工作機會亦因大環境而變少，然而作為成年人絕不能「等運到」。Helen 主動加強線上推廣，並研究如何推動筆下人物精品化。她說：「畫畫和做產品是兩回事，製作每件產品都要跟不同公司商談價格、跟進物流，可以說是每件事都要學，有時甚至會受騙。我想每個創作人不多不少都會面對這個問題，所以這段時間也多了和行家交流，提升效率。」

Helen 指出，品牌的合作機會很多時都來自於展會，可惜新冠肺炎疫情下大多數展會取消，難以接觸到合作對象：「但就算是這樣，也不可以放棄努力。雞尾包仔仔靈感來自雞尾包，這種港式包其實是麵包舖用剩餘材料所製，非常平民，跟我的創作理念相同。我覺得就算是個平凡人，努力下都能夠實現夢想。在疫情下便比之前努力多 1 倍，主動找尋工作機會。」

▲ Helen 會在社交媒體貼出不同插畫，增加人氣。

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憑藉頻密發布漫畫、插圖來營運社交媒體，又貼出多款「茶記包包系列」的精品實物吸引大量粉絲，並成功跟「昂坪360」洽談合作，擔任機構的利是封設計比賽評審，屆時除了三款得獎利是封會實體化之外，Helen 亦會親自設計第四款利是封和包裝盒。她說：「現在新冠肺炎疫情開始好轉，香港開始會有展會，對有授權角色的文創者來說是極好機會。到時有平台，工作機會會更多。希望香港的文創者在疫情期間都要加油，不要被疫情打垮。」

▲ Helen 與朋友合作，創作實體作品參加藝術展，在疫情裏增加品牌知名度。

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