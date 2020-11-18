HK-M x Appollo 推漸變色雪花 Level 3 口罩 現貨售$99/30個

▲ HK-M x Appollo 漸變色雪花口罩

香港口罩廠 HK-M 表示，將聯乘 Appollo 推漸變色雪花口罩。



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今次 HK-M 聯乘 Appollo，並不是推雪糕口罩，而是同雪有關係的變色雪花口罩。這款口罩有兩種色，分別為漸變紫

和漸變灰，在 11 月 20 日開始會在阿波羅指定門市 (荃灣大河道100號，海之戀商場地下25號鋪) 發售。口罩為 Level 3 規格，售 $99/30 個，現貨發售，售完即止。

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▲ HK-M x Appollo 漸變色雪花口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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