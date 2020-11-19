【疫市直擊】限聚令收緊仍敢開酒樓？東主：街坊生意加推優惠賺知名度

▲ 現時酒樓入座率只有接近一成。

新冠肺炎疫情反覆，堂食限聚令由每枱最多 6 人收緊至 4 人，再重擊飲食業市道，有新開業酒樓開源節流又推出近乎虧本的優惠，盼提高店舖知名度、開拓客源渡過難關。

「囍宴」原先在石籬經營 20 多年，惟商場翻新需要搬舖，業主提供的舖位比原舖細一半之餘更要加租，遂公司決定將酒樓搬到土瓜灣，面積由 14,000 平方呎加大到 16,000 平方呎。

公司行政總監葉欣盈坦言，中式酒樓愈來愈難做，除了舖租高外，人工的成本亦非常高，「囍宴」約 70 名員工光是每月薪金支出便超過港幣 100 萬元；新生代亦愈來愈少到酒樓聚餐，街邊地舖有著琳琅滿目的小菜館衝擊市場，相對下多數在商場經營的酒樓在人流上更加輸蝕。

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▲ 「囍宴」在今年 8 月開始試業，申請不到政府的任何資助。

葉欣盈又指，「囍宴」土瓜灣新舖原址已丟空了一段時間，故開業後花長時間宣傳才能招徠客人，加上新開業無法申請政府的「保就業」計劃及飲食業相關津貼，經營非常困難。她嘆道：「現時開酒樓確是騎虎難下，但我們不想讓跟隨我們多年的夥計因新冠肺炎疫情失業，所以便咬牙在 8 月開始試業，保住 70 個家庭生計，無政府援助亦共同進退。」

囍宴的營運緊貼著限聚令，4 人限聚時推出 4 人餐，6 人限聚就推出 6 人套餐，上星期營運可說是見到曙光，入座率接近 8 成，惟再次收緊至 4 人限聚後，入座率斷崖式急跌至 1 成。她解釋，酒樓客戶大多是想多人歡聚，要強制分枱坐的話，大多都會索性不來。

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由於囍宴樓底較低，難接婚宴生意，所以壽宴、百日宴會是營運主力，但擺 1 圍便已經是 12 人，小壽宴擺 3 圍，4 人限聚令下開 3 圍等於要分 9 張枱，不少客人寧願放棄。

為了渡過難關，囍宴不停研究開源節流的方法，例如中華電力會向高用電量客戶提供分時段特惠價目，用水也有相似優惠，店舖就盡量配合，省得 1 元是 1 元；為了增加酒樓知名度，在 11 月 16 日至 30 日推出 40 蚊燒春雞優惠，午市堂食客可以 40 元外賣買走 1 隻燒春雞，吸引客人消費增加人流。

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葉欣盈說：「盡量做多些街坊生意，薄利多銷吧。我們喜歡做舊區生意，因為舊區的客戶比較願意跟夥計交流，建立關係和感情較易，又會容易成為回頭客。坦白說開業以來我們每月都蝕幾十萬，如果未來再收緊限聚令到 2 人，政府又無支援的話，便真的頂不下去了，屆時便可能要無奈地要讓員工放無薪假了。」

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