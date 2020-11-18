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【12 星座全齊】Oxyair Mask Level 3 星座口罩 多種顏色特價售$120/40個 下星期開售

行內熱話 17:31 2020/11/18

分享：

Oxyair Mask Level 3 星座口罩

香港口罩廠 Oxyair Mask HK 表示，下星期將網上優先發售 12 星座系列口罩。
                       
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Oxyair Mask 表示，特別專為女仕而設的 12 星座系列 (瘦臉版16cm)，各星座均備有 6 種顏色可供自由選購，每盒四小包，每包為 10 個而顏色就由淺至深各一包合共 40 個為一盒，規格則為 ASTM 2100 Level 3。

廠方為每一個星座特別訂製了獨有的專屬模具，每個星座獨有特質同個性都會壓印在口罩下方，而每個星座獨有特質同個性分別為：

Capricorn(摩羯) - Responsible,Disciplined,self-control

(負責任，自律，自控)

Aries(白羊) - Optimistic,Confident,Courageous

(樂觀，自信，勇敢)

Taurus(金牛) - Practical,Patient,Reliable

(實事求是，堅忍，可靠)

Gemini(雙子) - Curious,Affectionate,Gentle

(好奇，有愛心，溫柔)

Cancer(巨蟹) - Sympathetic,Loyal,Imaginative

(富同情心，忠誠，富想像力）

Leo(獅子) - Generous,Passionate,Creative

(慷慨，熱情，有創意)

Virgo(處女) -Practical,Hard working,Kind

(實事求是，勤奮，友善)

Libra(天秤) - Social,Diplomatic,Cooperative

(善於交際，圓滑，樂意合作)

Scorpio(天蠍) - Passionate,Brave,Resourceful

(熱情，勇敢，足智多謀)

Sagittarius(射手) - Humorous,Idealistic,Generous

(幽默，理想主義，慷慨)

Aquarius(水瓶) - Erudite,Independent,Progressive

(博學，獨立，循序漸進)

Pisces(雙魚) - Compassionate,Intuitive,Artistic

(慈悲，敏銳直覺，有藝術天賦)

每盒 40 個裝星座口罩定價為 $140，網上優先訂購優惠價為 $120，將於 12 月 1 日起開始發貨。廠方補充，暫時 12 星座口罩只作網上優先訂購，門市於明年 2 月之後才會銷售。未來廠方會交待更多產品細節。

Oxyair Mask Level 3 星座口罩有多色選擇。

【其他內容】 【附購買連結】3E>99%! 日本白元口罩 售$88/30個起

 

Oxyair Mask Level 3 星座口罩

其他內容】  【附優惠詳情】劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個

Oxyair Mask Level 3 星座口罩

其他內容】【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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