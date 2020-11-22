【附購買連結】12 星座全齊!Oxyair Mask Level 3 星座口罩 多種顏色特價售$102/40個 周一開售

香港口罩廠 Oxyair Mask HK 表示，下星期將網上優先發售 12 星座系列口罩。



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Oxyair Mask 表示，特別專為女仕而設的 12 星座系列 (瘦臉版16cm)，各星座均備有 6 種顏色可供自由選購，每盒四小包，每包為 10 個而顏色就由淺至深各一包合共 40 個為一盒，規格則為 ASTM 2100 Level 3。



廠方為每一個星座特別訂製了獨有的專屬模具，每個星座獨有特質同個性都會壓印在口罩下方，而每個星座獨有特質同個性分別為：

▲ Oxyair Mask Level 3 星座口罩

Capricorn(摩羯) - Responsible,Disciplined,self-control

(負責任，自律，自控)

Aries(白羊) - Optimistic,Confident,Courageous

(樂觀，自信，勇敢)

Taurus(金牛) - Practical,Patient,Reliable

(實事求是，堅忍，可靠)

Gemini(雙子) - Curious,Affectionate,Gentle

(好奇，有愛心，溫柔)

Cancer(巨蟹) - Sympathetic,Loyal,Imaginative

(富同情心，忠誠，富想像力）

Leo(獅子) - Generous,Passionate,Creative

(慷慨，熱情，有創意)

Virgo(處女) -Practical,Hard working,Kind

(實事求是，勤奮，友善)

▲ Oxyair Mask Level 3 星座口罩

Libra(天秤) - Social,Diplomatic,Cooperative

(善於交際，圓滑，樂意合作)

Scorpio(天蠍) - Passionate,Brave,Resourceful

(熱情，勇敢，足智多謀)

Sagittarius(射手) - Humorous,Idealistic,Generous

(幽默，理想主義，慷慨)

Aquarius(水瓶) - Erudite,Independent,Progressive

(博學，獨立，循序漸進)

Pisces(雙魚) - Compassionate,Intuitive,Artistic

(慈悲，敏銳直覺，有藝術天賦)

每盒 40 個裝星座口罩定價為 $140，網上優先訂購優惠價為 $120，將於 12 月 1 日起開始發貨。廠方補充，暫時 12 星座口罩只作網上優先訂購，門市於明年 2 月之後才會銷售。新口罩會在 11 月 23 日中午 12:00 開始發售。

選購 2盒可享 9 折優惠 $108/盒。選購 3 盒或以上可享 85 折優惠 $102/盒，運費均一律只需$30 。而購買滿$300元運費全免。

▲ Oxyair Mask Level 3 星座口罩

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▲ Oxyair Mask Level 3 星座口罩

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▲ Oxyair Mask Level 3 星座口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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