【疫市營商】咖啡店趁平租港島開舖 店主：防疫措施愈嚴客人愈有信心光顧

新冠肺炎疫情轉趨緩和，有咖啡店看準租金回落於港島區租舖開新分店大展拳腳，遂參加港島市集先測試港島市民口味，宣傳之餘利用市場調查穩中求勝。

2016 年開業的咖啡店 CAFE REVOL ，創辦人林志雄說：「店舖位於佐敦，堂食、外賣佔總生意額約 2 成至 2 成半，外賣生意在新冠肺炎疫情期間上升 3、4 成，但限聚令下入座率強制減半，補不到堂食損失。雖然之前入座率回復到 75% 生意轉好，但近期又回落到 50%，對經營影響很大。」

創業開咖啡店最平兼就手？先處理源頭：配好咖啡豆【見下頁】

▲ 「CAFE REVOL 」創辦人林志雄。

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新冠肺炎疫情下 CAFE REVOL 調整多項經營策略，每位客人入座前都有員工講述防疫規則並在餐單夾上防疫指示，或許難免有客人覺得麻煩，但嚴謹的態度卻可以讓更多客人在用餐時放心。

CAFE REVOL 近日參加港島區市集並推出全新的單品咖啡系列。林志雄解釋：「參加市集一來是想宣傳，二來是想看看新咖啡合不合港島區的消費者口味。現時租金回落，是擴充規模的好時機，我們正計劃在港島區開設首間分店。港島區消費者給人的印象普遍都是要求較高，所以我們想採用有別於佐敦店的咖啡豆，在市集試一試港島市民會否受落。」

▲ 新分店會採用單品咖啡豆。

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林志雄解釋，咖啡豆可分為來自於單一來源地的單品咖啡豆，以及混合多來源的拼配咖啡豆，拼配咖啡豆勝在味道穩定，單品咖啡豆則品質較佳，且根據批次味道會有微小分別，就算經常飲也會有新鮮感，適合常飲咖啡又對咖啡有高要求的消費者。他透露，市集的單品咖啡反響不錯，有信心未來新店產品能滿足新客群。

▲ 單品咖啡在市集裏反應非常好。

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