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Bill Gates：5 成商務旅遊消失　員工或永遠毋須回辦公室

業界頭條 16:16 2020/11/18

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企業工作模式改變。微軟（Microsoft）創辦人 Bill Gates 亦預期 5 成商務旅遊將消失，而 3 成的辦公室工作員工亦會改變模式。

《Business Insider》報道，Bill Gates 在 Dealbook  會議上預期，即使疫情過去，亦會有 5 成商務旅遊會消失，而 3 成的員工將不再會回到辦公室的工作模式。商務旅遊及參與不同的會議活動一直是企業建立網絡的模式，從而產生更多業務想法甚至促成生意，不過 Bill Gates 就指，企業日後對商務旅遊的門檻會變得更高。

虛擬活動接受程度大大提高　TDC：展覽未來實體虛擬並行見下頁

微軟（Microsoft）創辦人 Bill Gates。

【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

其實 Bill Gates 的想法跟業界早前的預測亦相似，之前業界已有報告提到，商業旅遊規模或許要待 2023 年至 2024 年才會回到疫情前水平，這對不少整個企業營商供應鏈都不是一個好消息，畢竟包括酒店、會議活動籌辦者等行業受到影響會很深遠。而 Bill Gates 在訪問中亦坦言今年沒有認識到新朋友，因為沒有再隨意接觸其他人。

課程轉網上・展覽VR增值　微縮模型工作室疫轉型求存【見下頁

Bill Gates 亦提到，Twitter 等科技公司都讓員工永遠不需要回辦公室工作，有些甚至需要減薪，舊一套工作模式似乎永遠不會回來。

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Photo：Martin Cox、Janne Räkköläinen

撰文 : 彭振濠

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