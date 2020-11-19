【香港製造】冬天旺角開店賣雪糕？疫市擴張要靠產品本地化

不少人以為這款意大利綠色品牌公仔的雪糕是從海外入口，甚少得知原來是 Made in Hong Kong！這家本地雪糕品牌疫市在旺角開分店，推出特色產品融入旺角街頭小食文化。

da dolce Gelato Italiano 早前於旺角登打士街疫市開設新分店，不過店內雪糕一改傳統杯裝或甜筒包裝，結合了小食元素推出市面。瑋志有限公司行政總裁梁偉洪（Jack）表示，「新店地點鄰近馬路，灰塵較多，故我們推出厚雪糕三文治、設 6 粒雪糕孖寶或一條蛋卷雪糕小食，充滿旺角地道風味。」

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▲ da dolce 品牌標誌

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da dolce Gelato Italiano 其實已成立廿多年，主力推廣手工意大利雪糕，近年更加強「本地化」，跟多家本地食品公司合作，包括点点綠、麻辣派對及 Italian Tomato 等等，合力經營好香港品牌。

梁偉洪又指：「客人訂製門檻不高，代工生產 100 杯定單公司也願意接收。現時除產品開發，雪糕與香港品牌聯乘製作創新口味雪糕。」粗略估算全港剩 3 至 4 間香港品牌雪糕，不過公司重視香港出品雪糕理念大於品牌，正觀望市場反應，計劃推出雪糕火鍋滿足客戶需求。

▲ （左）雪糕孖寶 6粒（波子雪糕）加1條蛋卷；（右）8種口味雪糕厚三文治。

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