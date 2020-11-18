【財來自有Fund】環保/創意/創科3大行業資助懶人包　一文睇晒金額與範疇

各行各業面對不同的挑戰，如果有度身訂造的資助計劃就可以更有效幫助企業，甚至是行業改善經營環境。因此政府針對特定行業推出不同的資助計劃，當中涵蓋創意產業、創新科技、環保回收、中醫藥發展等。這些資助計劃又可以分為針對企業或行業發展兩種，另外亦有部份資助計劃可同時供企業及相關行業機構申請。

回收基金 資助回收業發展

為協助環保回收業提高作業能力和效率，政府自2015年推出10億元回收基金(下稱「基金」)，推動回收業的可持續發展，從而促進廢物回收和再造，減少堆填區的棄置量。

基金下設有「企業資助計劃」及「行業支援計劃」。「企業資助計劃」為香港回收企業提供資助，以配對原則資助獲批項目總核准開支的50％，每個回收企業最高資助可達1,500萬，幫助企業提升及擴充其在港的回收業務。此外，為更能配合業界的需要和支持業界發展，「企業資助計劃」下亦設立了3種計劃：「標準項目計劃」、「重置租金資助計劃」及「特邀項目計劃」。「標準項目計劃」是按照簡化申請程序，涵蓋多個範疇，包括購買指定設備改善回收或再造產品能力、採用資訊科技改善效率、僱員培訓課程、認證/註冊計劃、提升職業安全及健康水平、宣傳及提升形象活動等。「重置租金資助計劃」則是幫助企業由不適合用於回收作業的地點如街舖等，重置遷往更合適的地點，如工業大廈或工業用途的土地。「特邀項目計劃」是因應回收業的需要和發展趨勢，推出的主題計劃，現有項目包括新成立及初創企業開展項目、廚餘回收項目等。

「行業支援計劃」則是供資助非分配利潤組織，如專業團體、工商組織、研究機構等，進行非牟利項目以提升幫助本地回收業界提升的整體作業水平和生產力，項目的成果亦須與業界人士分享。回收基金可全額資助項目開支，每個項目最高資助金額為1,500萬元。



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創意智優計劃 打造亞洲創意之都

為推動本港創意產業發展，商務及經濟發展局於2009年成立創意智優計劃（CSI），由轄下的創意香港（CreateHK）處理主要由業界倡議和推行的資助項目申請。在申請資格方面，只要與廣告、建築、設計、數碼娛樂、音樂、印刷及出版，以及電視有關的創意產業，並符合CSI三大策略重點（即培育人才及促進初創企業的發展；開拓市場；以及推動香港成為亞洲創意之都，在社會營造創意氛圍），並對行業整體發展有利的項目，均可以申請。每間申請機構可以提交超過一個項目申請，每個項目的資助額一般不超過1,000萬元。

有一點值得留意，已獲或將獲電影發展基金及其他政府資助的項目或項目部分，均不能申請CSI的資助。

創科支援種類多 覆蓋業務發展各範疇

創業的第一筆啟動資金從何而來？可能是來自父母、多年積蓄、朋友合伙投資，但你知道亦有資助計劃可以幫你創業嗎？香港科技園為創新科技行業而設的科技企業家計劃（STEP），入場門檻屬科技行業資助計劃中最低，只需要具備創新想法，並籌組科研團隊及準備商業計劃，無論是年滿18歲持香港身份證的個人申請者，或在港註冊不超過一年的有限公司及在香港註冊成立有限公司的科研團隊均可申請，並獲得第一筆種子資金。

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為了幫助初創企業茁壯成長，香港科技園也設有提供創業培訓的網動科技創業培育計劃（Incu-App）、生物醫藥科技培育計劃（Incu-Bio）、科技創業培育計劃（Incu-Tech），以及加速業務發展的企業飛躍計劃（LEAP），在辦公空間、資金、融資和業務發展等方面提供支援。

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（資料由客戶提供）