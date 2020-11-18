【日本製造】Azfit Shaun the Sheep 兒童圖案口罩 售$89/25個

網店 OZONE Store 正在發售 Azfit Shaun the Sheep 兒童口罩。



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日本品牌的圖案口罩有很多，但大多是中國製造。這款口罩由日本品牌 Azfit 推出，名為 Shaun the Sheep 兒童口罩不但印上超級無敵羊咩咩的圖案，而且更是日本製造，對需要高品質的用戶，是不錯的選擇。口罩本身支援 BFE/VFE 95% 和 PFE 98% 的防護，尺寸為 12.5X8.2cm，合兒童使用。

▲ Azfit Shaun the Sheep 兒童圖案口罩

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Azfit 口罩規格

-兒童口罩

-口罩尺寸: 12.5X8.2cm

-BFE /BFE 95% PFE 98%

-日本製造

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▲ Azfit Shaun the Sheep 兒童圖案口罩

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▲ Azfit Shaun the Sheep 兒童圖案口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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