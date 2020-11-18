【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 現貨售 $30/30個

零食店優品 360 正在發售 Uniprocare 彩色口罩。



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Uniprocare 彩色口罩支援 BFE/PFE≥99%、ASTM Level 3 和歐盟EN 14683:2019 Type IIR 防護級別，一盒有 3 種顏色，分別為「白色/淺藍/淺綠」和「淺粉/淺黃/淺紫」，一盒 30 個，中國製造。優品 360 正以 $60/2盒發售，平均一盒 $30。部分優品 360 門市有售。

▲ Uniprocare 口罩售$60/2盒

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▲ Uniprocare 口罩

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▲ Uniprocare 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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