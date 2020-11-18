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【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 售 $30/30個

行內熱話 02:59 2020/11/18

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Uniprocare 口罩

零食店優品 360 正在發售 Uniprocare 彩色口罩。
                        
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Uniprocare 彩色口罩支援 BFE/PFE≥99%、ASTM Level 3 和歐盟EN 14683:2019 Type IIR 防護級別，一盒有 3 種顏色，分別為「白色/淺藍/淺綠」和「淺粉/淺黃/淺紫」，一盒 30 個，中國製造。優品 360 正以 $60/2盒發售，平均一盒 $30。部分優品 360 門市有售。

Uniprocare 口罩售$60/2盒

【其他內容】 【附購買連結】3E>99%! 日本白元口罩 售$88/30個起

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其他內容】  【附優惠詳情】劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個

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其他內容】【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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