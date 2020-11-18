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遙距工作忽視保安問題　FireEye：暗網助勒索軟件「普及」

數碼轉型 11:15 2020/11/18

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企業願意投資保護在運算平台內的資產，在全球態度亦見積極。資訊保安方案商早前 FireEye 發布 2021 全球網絡安全預測報告，更指出多個在疫下「新常態」的風險事故劇本可能性。

現時在遙距工作的安排上，很多企業沒有視保安為主要考慮。FireEye 北亞區副總裁徐海國引述報告指出，進階黑客可藉此侵入企業的運算平台。由於疫情久久未能退散，他相信用戶需要持續留意相關保安問題，更指出勒索軟件（Ransomware）攻擊模式已有變更，由初期的漁翁撒網式播種，到現在發展至暗網（Dark Web）內有提供針對攻擊服務（As-a-Service) 的收費選擇。由於發動攻擊不再需要高技術要求，這個趨勢不只是在歐美地區盛行，更已經伸延到香港企業的風險控制層面。

局長都中招！企業手機資訊保安需知見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

FireEye 北亞區副總裁徐海國

雲端服務・在家工作帶動　企業 IT 支出回復增長見下頁

徐海國指出，FireEye 成立以來，在技術發展上主力應對「未知威脅」甚至是國家級的攻擊，與防火牆和防毒軟件的同業沒有太大衝突。而該公司現已把「Mandiant」歸入服務部門，而「FireEye」主力情報分析，後者會推動以此為中心，支援自動化運作與設定的「安全性資訊與事件管理」（SIEM）平台，發展方向與其他廠商完全不同。

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撰文 : 陳裕邦

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